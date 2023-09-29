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Большая церковная делегация УПЦ прибыла в Одессу

29 сентября 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Большая церковная делегация УПЦ прибыла в Одессу
Тысячи людей собрались у монастыря. Фото: УПЦ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессу прибыла церковная делегация Украинской Православной Церкви (УПЦ) под руководством Блаженного Митрополита Киевского и всея Украины, УПЦ Онуфрия. Находясь в городе, глава УПЦ примет участие в важных событиях, в частности, в церемонии освящения нового женского монастыря в Холодной Балке и возглавит богослужение в честь празднования дня памяти святого Кукши Одесского.

Об этом сообщает Одесская епархия.

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Сегодня в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре тысячи верующих пели Символ Веры. Служение посвящено Дню памяти преподобного Кукши Одесского.

Что известно о Кукше Одесского

Преподобный Кукша Одесский, родился 12 января (25 января по новому стилю) 1875 года в селе Арбузинка Херсонской губернии, был воспитан в благочестивой семье Кирилла и Харитины Величко. Еще с юности он испытывал страсть к молитве и глубоко влюбился в православную богослужбу. Отправившись в паломничество к святым местам Востока в возрасте двадцати лет, Косьма (его светское имя) посетил Иерусалим и гору Афон, где стал свидетелем удивительных событий. Эти впечатления побудили его принять монашество.

Свои последние четыре года жизни святой провел в Свято-Успенском Одесском монастыре. В 1964 году, в возрасте 90 лет, он умер. Спустя много лет после его смерти, были найдены его нетленные мощи.

Напомним, Покров Пресвятой Богородицы — великий церковный праздник, хотя и не входит в число двунадесятых. Каждый год украинские верующие отмечали его 14 октября. Однако с 2023 года дата изменена из-за перехода ПЦУ на новый церковный календарь. По новому лианскому календарю 2023 года и дальше украинцы будут праздновать этот важный религиозный праздник 1 октября.

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