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Велика церковна делегація УПЦ прибула до Одеси

29 вересня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Велика церковна делегація УПЦ прибула до Одеси
Тисячі людей зібрались біля монастиря. Фото: УПЦ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесу прибула церковна делегація Української Православної Церкви (УПЦ) під керівництвом Блаженного Митрополита Київського і всієї України, УПЦ Онуфрія. Перебуваючи в місті, глава УПЦ візьме участь у важливих подіях, зокрема, у церемонії освячення нового жіночого монастиря у Холодній Балці та очолить богослужіння з нагоди святкування дня пам’яті святого Кукши Одеського.

Про це повідомляє Одеська єпархія

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Сьогодні у Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі тисячі вірян співали Символ Віри. Служіння присвячено до Деня пам’яті преподобного Кукші Одеського.

Що відомо про Кукша Одеського

Преподобний Кукша Одеський, народився 12 січня (25 січня за новим стилем) 1875 року в селі Арбузинка Херсонської губернії, був вихований в благочестивій родині Кирила і Харитини Величко. Ще з юності він відчував пристрасть до молитви і глибоко полюбив православну богослужбу. Відправившись у паломництво до святих місць Сходу у віці двадцяти років, Косьма (його світське ім'я) відвідав Єрусалим і гору Афон, де став свідком дивовижних подій. Ці враження спонукали його прийняти чернецтво.

Свої останні чотири роки життя святий провів у Свято-Успенському Одеському монастирі. У 1964 році, у віці дев'яносто років, він помер. За багато років після його смерті, були знайдені його нетлінні мощі.

Нагадаємо, Покрова Пресвятої Богородиці — велике церковне свято, хоч і не входить до числа двунадесятих. Щороку українські віряни відзначали його 14 жовтня. Проте з 2023 року дата змінена, через перехід ПЦУ на новий церковний календар. За новоюліанським календарем 2023 року й надалі українці святкуватимуть це важливе релігійне свято 1 жовтня.

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