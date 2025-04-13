Цены на вербу в Одессе 2025: сколько стоят веточки и букеты: сколько стоят веточки и букеты

Верба для освящения. Фото: Новини.LIVE

В Вербное воскресенье в Одессе активизировалась праздничная торговля возле церквей и на рынках. Цены на веточки значительно различаются — от 20 до 35 гривен за одну, в зависимости от размера. Продавцы предлагают также праздничные букеты, которые могут стоить до 250 гривен.

Новини.LIVE узнали, сколько придется потратить одесситам на традиционный атрибут праздника.

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Вербное воскресенье в Одессе

В воскресенье, 13 апреля, православные христиане отмечают Вербное воскресенье — один из самых почитаемых праздников весны. В этот день верующие идут в храмы с вербовыми веточками, которые символизируют обновление жизни и торжественный вход Иисуса в Иерусалим.

Веточки вербы для продажи. Фото: Новини.LIVE

Праздничные букеты, которые предлагают возле одного из храмов в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Какие цены на ивовые букеты в Одессе

Как и каждый год, в канун праздника и в сам праздничный день в Одессе возле церквей, на базарах и в людных местах появляются продавцы, которые предлагают вербовые веточки и декоративные букеты.

В этом году цены на вербу в городе несколько выросли по сравнению с предыдущими годами. Так, одна большая веточка стоит 35 гривен, средняя — 25 гривен, а маленькая — 20 гривен.

Кроме одиночных веток, покупателям предлагают праздничные букеты — украшенные лентами, котиками, сухоцветами. Такие композиции стоят от 50 до 250 гривен, в зависимости от сложности оформления и количества элементов.

Вербовые букеты с украшениями, стоят от 50 до 250 грн. Фото: Новини.LIVE

Маленькие праздничные букеты. Фото: Новини.LIVE

Часть вербы одесситы приносят в храмы, где ее освящают. Затем веточки ставят дома за иконами или у входной двери — как символ защиты и мира.

Вербные букеты из вербы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали, как можно искренне и от души поздравить родных с Вербным воскресеньем в стихах, прозе и открытках. Также сообщали, что нельзя делать в этот праздник.