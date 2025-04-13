Ціни на вербу в Одесі 2025: скільки коштують гілочки і букети

Вербна неділя в Одесі — скільки коштують гілочки та букети
У Вербну неділю в Одесі активізувалася святкова торгівля біля церков та на ринках. Ціни на гілочки значно різняться — від 20 до 35 гривень за одну, залежно від розміру. Продавці пропонують також святкові букети, які можуть коштувати до 250 гривень.
Новини.LIVE дізналися, скільки доведеться витратити одеситам на традиційний атрибут свята.
Вербна неділя в Одесі
У неділю, 13 квітня, православні християни відзначають Вербну неділю — одне з найбільш шанованих свят весни. В цей день віряни йдуть до храмів із вербовими гілочками, які символізують оновлення життя та урочистий вхід Ісуса до Єрусалима.
Які ціни на вербові букети в Одесі
Як і щороку, у переддень свята та в сам святковий день в Одесі біля церков, на базарах та у людних місцях з’являються продавці, які пропонують вербові гілочки та декоративні букети.
Цьогоріч ціни на вербу в місті дещо зросли порівняно з попередніми роками. Так, одна велика гілочка коштує 35 гривень, середня — 25 гривень, а маленька — 20 гривень.
Окрім поодиноких гілок, покупцям пропонують святкові букети — прикрашені стрічками, котиками, сухоцвітами. Такі композиції коштують від 50 до 250 гривень, залежно від складності оформлення та кількості елементів.
Частину верби одесити приносять до храмів, де її освячують. Потім гілочки ставлять вдома за іконами або біля вхідних дверей — як символ захисту і миру.
Нагадаємо, ми писали, як можна щиро і від душі привітати рідних із Вербною неділею у віршах, прозі та листівках. Також повідомляли, що не можна робити в це свято.
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