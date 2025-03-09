Погода в Одессе 10 марта - весеннее тепло без осадков

Люди отдыхают у моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесситов завтра ждет приятный весенний день для прогулок. 10 марта в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха постепенно подниматься, а ветер останется умеренным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 10 марта

Ночью: +6 °C, ощущается как +5°C, ветер 4 м/с, влажность 69%.

Утром: +6 °C, ветер без изменений, но влажность повысится до 84%.

Днем: +11 °C, ощущается так же, ветер 4 м/с, влажность 79%.

Вечером: +10 °C, ветер усилится до 5 м/с, влажность снизится до 68%.

Атмосферное давление будет колебаться от 755 до 757 мм рт. ст.

Восход солнца — 06:18.

Закат солнца — 17:55.

Продолжительность дня — 11 часов 36 минут.

Прогноз погоды в Одессе на понедельник. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 10 марта

Переменная облачность.

Без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0...+5 °С, местами до -5 °С, днем +15...+20 °С,

в прибрежной зоне +8...+10 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Прогноз погоды в Одесской области на понедельник. Фото: скриншот

Напомним, завтра погода в Харькове и области ожидается с резкими изменениями температуры. Также синоптики предостерегают от снегопадов, которые могут снова накрыть города Украины с середины марта.