Погода в Одессе 10 марта - весеннее тепло без осадков

Весна набирает обороты — какой будет погода в Одессе завтра
9 марта 2025 16:44
Люди отдыхают у моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Одесситов завтра ждет приятный весенний день для прогулок. 10 марта в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха постепенно подниматься, а ветер останется умеренным.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе на 10 марта
- Ночью: +6 °C, ощущается как +5°C, ветер 4 м/с, влажность 69%.
- Утром: +6 °C, ветер без изменений, но влажность повысится до 84%.
- Днем: +11 °C, ощущается так же, ветер 4 м/с, влажность 79%.
- Вечером: +10 °C, ветер усилится до 5 м/с, влажность снизится до 68%.
- Атмосферное давление будет колебаться от 755 до 757 мм рт. ст.
- Восход солнца — 06:18.
- Закат солнца — 17:55.
- Продолжительность дня — 11 часов 36 минут.
Погода в Одесской области на 10 марта
- Переменная облачность.
- Без осадков.
- Ветер южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 0...+5 °С, местами до -5 °С, днем +15...+20 °С,
- в прибрежной зоне +8...+10 °С.
- На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Напомним, завтра погода в Харькове и области ожидается с резкими изменениями температуры. Также синоптики предостерегают от снегопадов, которые могут снова накрыть города Украины с середины марта.
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