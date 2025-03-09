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Весна набирає обертів — якою буде погода в Одесі завтра

9 березня 2025 16:44
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Погода в Одесі 10 березня — весняне тепло без опадів
Люди відпочивають біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеситів завтра чекає приємний весняний день для прогулянок. 10 березня у місті очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря поступово буде підійматися, а вітер залишиться помірним. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 10 березня

  • Вночі: +6 °C, відчувається як +5°C, вітер 4 м/с, вологість 69%.
  • Вранці: +6 °C, вітер без змін, але вологість підвищиться до 84%.
  • Вдень: +11 °C, відчувається так само, вітер 4 м/с, вологість 79%.
  • Увечері: +10 °C, вітер посилиться до 5 м/с, вологість знизиться до 68%.
  • Атмосферний тиск коливатиметься від 755 до 757 мм рт. ст.
  • Схід сонця — 06:18.
  • Захід сонця — 17:5.
  • Тривалість дня — 11 годин 36 хвилин.
Весна набирає оберти — якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Прогноз погоди в Одесі на понеділок. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 10 березня

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 0...+5 °С, місцями до -5 °С, вдень +15...+20 °С,
  • у прибережній зоні +8...+10 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Весна набирає оберти — якою буде погода в Одесі завтра - фото 2
Прогноз погоди в Одеській області на понеділок. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра погода в Харкові та області очікується з різкими змінами температури. Також синоптики застерігають від снігопадів, які можуть знову накрити міста України з середини березня.

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