Погода в Одесі 10 березня — весняне тепло без опадів

Люди відпочивають біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеситів завтра чекає приємний весняний день для прогулянок. 10 березня у місті очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря поступово буде підійматися, а вітер залишиться помірним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 10 березня

Вночі: +6 °C, відчувається як +5°C, вітер 4 м/с, вологість 69%.

Вранці: +6 °C, вітер без змін, але вологість підвищиться до 84%.

Вдень: +11 °C, відчувається так само, вітер 4 м/с, вологість 79%.

Увечері: +10 °C, вітер посилиться до 5 м/с, вологість знизиться до 68%.

Атмосферний тиск коливатиметься від 755 до 757 мм рт. ст.

Схід сонця — 06:18.

Захід сонця — 17:5.

Тривалість дня — 11 годин 36 хвилин.

Прогноз погоди в Одесі на понеділок. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 10 березня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0...+5 °С, місцями до -5 °С, вдень +15...+20 °С,

у прибережній зоні +8...+10 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Прогноз погоди в Одеській області на понеділок. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра погода в Харкові та області очікується з різкими змінами температури. Також синоптики застерігають від снігопадів, які можуть знову накрити міста України з середини березня.