Погода в Одесі 10 березня — весняне тепло без опадів

Весна набирає обертів — якою буде погода в Одесі завтра
9 березня 2025 16:44
Люди відпочивають біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Одеситів завтра чекає приємний весняний день для прогулянок. 10 березня у місті очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря поступово буде підійматися, а вітер залишиться помірним.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі на 10 березня
- Вночі: +6 °C, відчувається як +5°C, вітер 4 м/с, вологість 69%.
- Вранці: +6 °C, вітер без змін, але вологість підвищиться до 84%.
- Вдень: +11 °C, відчувається так само, вітер 4 м/с, вологість 79%.
- Увечері: +10 °C, вітер посилиться до 5 м/с, вологість знизиться до 68%.
- Атмосферний тиск коливатиметься від 755 до 757 мм рт. ст.
- Схід сонця — 06:18.
- Захід сонця — 17:5.
- Тривалість дня — 11 годин 36 хвилин.
Погода в Одеській області на 10 березня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 0...+5 °С, місцями до -5 °С, вдень +15...+20 °С,
- у прибережній зоні +8...+10 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Нагадаємо, завтра погода в Харкові та області очікується з різкими змінами температури. Також синоптики застерігають від снігопадів, які можуть знову накрити міста України з середини березня.
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