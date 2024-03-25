Прогноз погоды в Одессе и области сегодня: 25 марта

Весна не спешит – синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня
Погода в Одессе сегодня, 25 марта, будет дождливая и ветреная. Солнце не будет смотреться из-за облаков весь день. После обеда в городе будет идти обильный дождь. Температура воздуха будет составлять +8 °С днем и +4 °С ночью. Ветер переменных направлений до 17 м/с. В связи с сильными порывами в городе и области было объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Утром ожидается пасмурная погода и туман. Температура будет составлять +7 °C. Ветер северный 15-17 м/с.
День: днем в Одессе будет облачно и пойдет обильный дождь. Температура будет составлять +7 °C. северо-западный 15-17 м/с.
Вечер: к вечеру тоже предполагаются осадки. Температура воздуха будет +7°C. Ветер северный 15-17 м/с.
Восход: 25 марта солнце взошло в 05:49.
Заход: 25 марта солнце будет заходить в 18:16.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 27 минут .
Погода в Одесской области
- Облачно.
- Ночью умеренный дождь, днем сильный.
- Ветер ночью южный, 9-14 м/с, утром и днем северный, 15-17 м/с.
- Температура ночью +2...+7°C, днем +5...+10°C.
- На дорогах области днем во время дождя, видимость 1-2 км.
Погода в Украине на 25 марта
Новая неделя для большинства Украины начнется с пасмурной погодой и осадками. На западе и севере страны ожидаются небольшие осадки, в то время как в Одесской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях прогнозируются сильные дожди.
В восточных регионах, таких как Херсонская, Николаевская и Харьковская области, температура воздуха поднимется до +10…+13 °C днем и до +3…+5 °C ночью. На других территориях ожидается прохладная погода с температурой до +6…+9 °C днем и до +2…+5 °C ночью.
Украинцам рекомендуется учитывать эти прогнозы и готовиться к изменению погодных условий. Необходимо соблюдать осторожность на дорогах и соблюдать меры безопасности во время дождя и ветра.
Напомним, Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.
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