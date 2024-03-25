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Весна не спешит – синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня

25 марта 2024 06:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе и области сегодня: 25 марта
Одесситы сидят на лавочках у моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 25 марта, будет дождливая и ветреная. Солнце не будет смотреться из-за облаков весь день. После обеда в городе будет идти обильный дождь. Температура воздуха будет составлять +8 °С днем и +4 °С ночью. Ветер переменных направлений до 17 м/с. В связи с сильными порывами в городе и области было объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром ожидается пасмурная погода и туман. Температура будет составлять +7 °C. Ветер северный 15-17 м/с.

День: днем в Одессе будет облачно и пойдет обильный дождь. Температура будет составлять +7 °C. северо-западный 15-17 м/с.

Вечер: к вечеру тоже предполагаются осадки. Температура воздуха будет +7°C. Ветер северный 15-17 м/с.

Восход: 25 марта солнце взошло в 05:49.
Заход: 25 марта солнце будет заходить в 18:16.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 27 минут .

Весна не спешит – синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно.
  • Ночью умеренный дождь, днем сильный.
  • Ветер ночью южный, 9-14 м/с, утром и днем северный, 15-17 м/с.
  • Температура ночью +2...+7°C, днем +5...+10°C.
  • На дорогах области днем во время дождя, видимость 1-2 км.

Погода в Украине на 25 марта

Новая неделя для большинства Украины начнется с пасмурной погодой и осадками. На западе и севере страны ожидаются небольшие осадки, в то время как в Одесской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях прогнозируются сильные дожди.

В восточных регионах, таких как Херсонская, Николаевская и Харьковская области, температура воздуха поднимется до +10…+13 °C днем и до +3…+5 °C ночью. На других территориях ожидается прохладная погода с температурой до +6…+9 °C днем и до +2…+5 °C ночью.

Украинцам рекомендуется учитывать эти прогнозы и готовиться к изменению погодных условий. Необходимо соблюдать осторожность на дорогах и соблюдать меры безопасности во время дождя и ветра.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.

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