Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Весна не поспішає — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні arrow

Весна не поспішає — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні

25 березня 2024 06:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі та області сьогодні: 25 березня
Одесити сидять на лавочках біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 25 березня, буде дощовою та вітряною. Сонце не буде виглядати з-за хмар весь день. По обіді в місті йтиме  рясний дощ. Температура повітря становитиме +8 °С вдень і +4 °С вночі. Вітер змінних напрямків до 17 м/с. У зв'язку з сильними поривами у місті та області оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується похмура погода та туман. Температура становитиме +7 °C. Вітер північний 15-17 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься хмарність та піде рясний дощ. Температура становитиме +7 °C.  північний 15-17 м/с. 

Вечір: на вечір теж передбачаються опади. Температура повітря буде +7 °C. Вітер північний 15-17 м/с. 

Схід сонця: 25 березня сонце зійшло о 05:49.
Захід сонця: 25 березня сонце заходитиме о 18:16.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 27 хвилин.

Весна не поспішає — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Хмарно.
  • Вночі помірний дощ, вдень значний.
  • Вітер вночі південний, 9-14 м/с, вранці та вдень північний, 15-17 м/с.
  • Температура вночі +2...+7 °C, вдень +5...+10 °C.
  • На автошляхах області вдень під час дощу, видимість 1-2 км

Погода в Україні на 25 березня

Новий тиждень для більшості України розпочнеться з похмурою погодою та опадами. На заході та півночі країни очікуються невеликі опади, тоді як в Одеській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях прогнозуються сильні дощі.

У східних регіонах, таких як Херсонська, Миколаївська і Харківська області, температура повітря підніметься до +10…+13 °C удень та до +3…+5 °C уночі. На інших територіях очікується прохолодна погода, з температурою до +6…+9 °C удень та до +2…+5 °C уночі.

Українцям рекомендується враховувати ці прогнози та готуватися до зміни погодних умов. Необхідно бути обережними на дорогах та дотримуватися заходів безпеки під час дощу та вітру.

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління, адже торік середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів. 

погода
Одеса
Одеська область
Новини Одеси
прогноз погоди
опади
температура повітря
туман

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ