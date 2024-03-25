Прогноз погоди в Одесі та області сьогодні: 25 березня

Одесити сидять на лавочках біля моря. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 25 березня, буде дощовою та вітряною. Сонце не буде виглядати з-за хмар весь день. По обіді в місті йтиме рясний дощ. Температура повітря становитиме +8 °С вдень і +4 °С вночі. Вітер змінних напрямків до 17 м/с. У зв'язку з сильними поривами у місті та області оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується похмура погода та туман. Температура становитиме +7 °C. Вітер північний 15-17 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься хмарність та піде рясний дощ. Температура становитиме +7 °C. північний 15-17 м/с.

Вечір: на вечір теж передбачаються опади. Температура повітря буде +7 °C. Вітер північний 15-17 м/с.

Схід сонця: 25 березня сонце зійшло о 05:49.

Захід сонця: 25 березня сонце заходитиме о 18:16.

Тривалість світлового дня: 12 годин і 27 хвилин.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно.

Вночі помірний дощ, вдень значний.

Вітер вночі південний, 9-14 м/с, вранці та вдень північний, 15-17 м/с.

Температура вночі +2...+7 °C, вдень +5...+10 °C.

На автошляхах області вдень під час дощу, видимість 1-2 км

Погода в Україні на 25 березня

Новий тиждень для більшості України розпочнеться з похмурою погодою та опадами. На заході та півночі країни очікуються невеликі опади, тоді як в Одеській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях прогнозуються сильні дощі.

У східних регіонах, таких як Херсонська, Миколаївська і Харківська області, температура повітря підніметься до +10…+13 °C удень та до +3…+5 °C уночі. На інших територіях очікується прохолодна погода, з температурою до +6…+9 °C удень та до +2…+5 °C уночі.

Українцям рекомендується враховувати ці прогнози та готуватися до зміни погодних умов. Необхідно бути обережними на дорогах та дотримуватися заходів безпеки під час дощу та вітру.

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління, адже торік середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів.