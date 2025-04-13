Погода в Одессе 14 апреля 2025 года: прогноз на весь день

Весна возвращается в Одессу — синоптики дали прогноз на завтра
В понедельник, 14 апреля, в Одессе будет ясно и сухо в течение всего дня. Температура воздуха будет колебаться от +6°C ночью до +12°C днем. Осадков не предвидится, ветер будет умеренный, а атмосферное давление — стабильное. Погода будет комфортной для прогулок и дел на открытом воздухе.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 14 апреля
Ночью температура — +6 °C, но из-за ветра будет ощущаться как +5 °C. Влажность — 73%, ветер — 4 м/с, атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
Утром температура не изменится — останется на уровне +6 °C, будет ощущаться как +5 °C. Влажность повысится до 80%, атмосферное давление — 764 мм, ветер останется стабильным — 4 м/с.
Днем потеплеет до +12 °C, но из-за ветра будет ощущаться как +11 °C. Влажность снизится до 65%, ветер усилится до 6 м/с, давление — 765 мм рт. ст.
Вечером температура снизится до +11°C, будет ощущаться как +10 °C. Влажность составит 53%, ветер — 5 м/с, атмосферное давление — 766 мм.
Небо будет оставаться ясным в течение суток. Восход солнца состоится в 06:11, а заход — в 19:43. Продолжительность светового дня — 13 часов 32 минуты.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 апреля
- Переменная облачность.
- Без осадков.
- Ночью и утром заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе.
- Утром местами слабый туман.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +1...+6 °С, местами -3...0 °С, днем +10...+15 °С.
- На автодорогах области утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.
Напомним, мы сообщали, какой будет погода в Украине на Пасху, 20 апреля. Также синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине теплую погоду на всю следующую неделю.
Читайте Новини.LIVE!