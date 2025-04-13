Погода в Одессе 14 апреля 2025 года: прогноз на весь день

Женщина идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 14 апреля, в Одессе будет ясно и сухо в течение всего дня. Температура воздуха будет колебаться от +6°C ночью до +12°C днем. Осадков не предвидится, ветер будет умеренный, а атмосферное давление — стабильное. Погода будет комфортной для прогулок и дел на открытом воздухе.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью температура — +6 °C, но из-за ветра будет ощущаться как +5 °C. Влажность — 73%, ветер — 4 м/с, атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Утром температура не изменится — останется на уровне +6 °C, будет ощущаться как +5 °C. Влажность повысится до 80%, атмосферное давление — 764 мм, ветер останется стабильным — 4 м/с.

Днем потеплеет до +12 °C, но из-за ветра будет ощущаться как +11 °C. Влажность снизится до 65%, ветер усилится до 6 м/с, давление — 765 мм рт. ст.

Вечером температура снизится до +11°C, будет ощущаться как +10 °C. Влажность составит 53%, ветер — 5 м/с, атмосферное давление — 766 мм.

Небо будет оставаться ясным в течение суток. Восход солнца состоится в 06:11, а заход — в 19:43. Продолжительность светового дня — 13 часов 32 минуты.

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Прогноз погоды в Одесской области на 14 апреля

Переменная облачность.

Без осадков.

Ночью и утром заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе.

Утром местами слабый туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +1...+6 °С, местами -3...0 °С, днем +10...+15 °С.

На автодорогах области утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.

Погода в Одесской области на 14 апреля. Фото: скриншот

Напомним, мы сообщали, какой будет погода в Украине на Пасху, 20 апреля. Также синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине теплую погоду на всю следующую неделю.