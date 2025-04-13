Погода в Одесі 14 квітня 2025 року: прогноз на весь день

Жінка йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 14 квітня, в Одесі буде ясно та сухо впродовж усього дня. Температура повітря коливатиметься від +6 °C вночі до +12 °C вдень. Опадів не передбачається, вітер буде помірний, а атмосферний тиск — стабільний. Погода буде комфортною для прогулянок і справ на відкритому повітрі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі на 14 квітня

Вночі температура становитиме +6 °C, але через вітер відчуватиметься як +5 °C. Вологість — 73%, вітер — 4 м/с, атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вранці температура не зміниться — залишиться на рівні +6°C, відчуватиметься як +5 °C. Вологість підвищиться до 80%, атмосферний тиск — 764 мм, вітер залишиться стабільним — 4 м/с.

Удень потеплішає до +12 °C, але через вітер відчуватиметься як +11 °C. Вологість знизиться до 65%, вітер посилиться до 6 м/с, тиск — 765 мм рт. ст.

Увечері температура знизиться до +11 °C, відчуватиметься як +10 °C. Вологість становитиме 53%, вітер — 5 м/с, атмосферний тиск — 766 мм.

Небо залишатиметься ясним упродовж доби. Схід сонця відбудеться о 06:11, а захід — о 19:43. Тривалість світлового дня — 13 годин 32 хвилини.

Погода в Одесі на 14 квітня. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області на 14 квітня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вночі та вранці заморозок на поверхні ґрунту та місцями в повітрі.

Вранці місцями слабкий туман.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +1...+6 °С, місцями -3...0 °С, вдень +10...+15 °С.

На автошляхах області вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.

Погода в Одеській області на 14 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми повідомляли, якою буде погода в Україні на Великдень, 20 квітня. Також синоптик Наталка Діденко прогнозує в Україні теплу погоду на весь наступний тиждень.