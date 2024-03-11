Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 11 марта.

Человек сидит на подоконнике. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 11 марта, будет переменчивой. Утром город накроет густой туман с моря, но через несколько часов он развеется. Температура воздуха будет составлять +8 °С днем и +4 °С ночью. Осадки в виде дождя можно ожидать только в области.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Температура ночью +3...+5°С, днем +6...+8°С тепла.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Восход: 11 марта солнце взошло в 06:16.

Заход: 11 марта солнце зайдет в 17:57.

Продолжительность светового дня: 11 часов и 40 минут.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ночью местами слабый туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0...+5 °C, на севере до -3 °C, днем +7...+12 °C тепла.

На дорогах области ночью местами слабый туман видимость 500-1000 м.

Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 11 марта

В понедельник, 11 марта, в западных областях пройдут небольшие, временами умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер восточный/юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западной части отдельные порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха в западных и южных регионах ночью +1…+6 °С, днем +7…+12 °С. В центральных, восточных и северных областях ночью -3...-8 °С, днем +2...+7 °С.

Напомним, народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима.