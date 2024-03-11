Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 11 березня

Весняна нестабільність — що очікувати одеситам сьогодні від погоди
Погода в Одесі сьогодні, 11 березня, буде мінливою. Зранку місто накриє густий туман з моря, але через декілька годин він розвіється. Температура повітря становитиме +8 °С вдень і +4 °С вночі. Опади у вигляді дощу очікуються тільки в області.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Температура вночі +3...+5 °С, вдень +6...+8 °С тепла.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Схід сонця: 11 березня сонце зійшло о 06:16.
Захід сонця: 11 березня сонце зайде о 17:57.
Тривалість світлового дня: 11 годин і 40 хвилини.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вночі місцями слабкий туман.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 0...+5 °C, на півночі до - 3 °C, вдень +7...+12 °C тепла.
- На автошляхах області вночі місцями слабкий туман видимість 500-1000 м.
Погода в Україні на 11 березня
У понеділок, 11 березня, у західних областях пройдуть невеликі, часом помірні дощі, у Карпатах — з мокрим снігом.
Вітер східний / південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західній частині окремі пориви 15-17 м/с.
Температура повітря в західних та південних регіонах вночі +1…+6 °С, вдень +7…+12 °С. У центральних, східних та північних областях вночі -3...-8 °С, вдень +2...+7 °С.
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