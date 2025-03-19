Первоцветы Одесской области под угрозой браконьеров

Весеннее чудо на Одесчине под угрозой — причины
В Одесской области экологи нашли холмы, покрытые редкими и невероятно красивыми первоцветами. Однако из-за своего эффектного вида эта флора может стать жертвой браконьеров.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-западного региона.
Первоцветы Одесской области
Вблизи села Викторовка Березовского района ученые наткнулись на склоны холмов, покрытые шафраном весенним, подснежником двулистным и звездочками полевыми. Однако экологи предупреждают: срывать их на букеты — страшная угроза для существования этих видов растений.
"Собирая первоцветы, мы уничтожаем их, не давая возможности воспроизвестись. Покупая — поощряем браконьеров срывать еще больше. Природа — не магазин! Сохраним ее красоту для будущих поколений! Не рвите! Не покупайте! Не способствуйте уничтожению весеннего чуда!",— добавляют экологи в сообщении.
Срывать — незаконно
Добавим, закон Украины "О Красной книге Украины" строго запрещает сбор, продажу и покупку редких растений. За нарушение предусмотрены штрафы:
- от 510 до 1700 грн — за срывание или продажу
- от 1700 до 3655 грн — если растения занесены в Красную книгу или растут в заповедниках
- Компенсация за каждое сорванное растение. Например, для подснежника обыкновенного, белоцвета весеннего, шафрана сумма компенсации составляет 62 грн.
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