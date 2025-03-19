Первоцвіти Одещини під загрозою бракон'єрів

Весняне диво на Одещині під загрозою — причини
На Одещині екологи знайшли пагорби, вкриті рідкими та неймовірно красивими первоцвітами. Проте через свій ефектний вигляд ця флора може стати жертвою бракон'єрів.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного регіону.
Первоцвіти Одещини
Поблизу села Вікторівка Березівського району науковці натрапили на схили пагорбів, вкриті шафраном весняним, проліскою дволистою та зірочками польовими. Проте екологи попереджають: зривати їх на букети — страшна загроза для існування цих видів рослин.
"Збираючи первоцвіти, ми знищуємо їх, не даючи можливості відтворитися. Купуючи – заохочуємо браконьєрів зривати ще більше. Природа – не магазин! Збережемо її красу для майбутніх поколінь! Не рвіть! Не купуйте! Не сприяйте знищенню весняного дива!", — додають екологи у повідомленні.
Зривати — незаконно
Додамо, закон України "Про Червону книгу України" суворо забороняє збір, продаж та купівлю рідкісних рослин. За порушення передбачені штрафи:
- від 510 до 1700 грн – за зривання або продаж
- від 1700 до 3655 грн – якщо рослини занесені до Червоної книги або ростуть у заповідниках
- Компенсація за кожну зірвану рослину. Наприклад, для підсніжника звичайного, білоцвіту весняного, шафрану сума компенсації становить 62 грн.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що краще саджати біля винограду. А також про те, які культури краще сіяти у березні.
Читайте Новини.LIVE!