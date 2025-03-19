Первоцвіти Одещини під загрозою бракон'єрів

Первоцвіт на Одещині. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-західного регіону.

На Одещині екологи знайшли пагорби, вкриті рідкими та неймовірно красивими первоцвітами. Проте через свій ефектний вигляд ця флора може стати жертвою бракон'єрів.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного регіону.

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Первоцвіт на Одещині. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-західного регіону.

Первоцвіти Одещини

Поблизу села Вікторівка Березівського району науковці натрапили на схили пагорбів, вкриті шафраном весняним, проліскою дволистою та зірочками польовими. Проте екологи попереджають: зривати їх на букети — страшна загроза для існування цих видів рослин.

"Збираючи первоцвіти, ми знищуємо їх, не даючи можливості відтворитися. Купуючи – заохочуємо браконьєрів зривати ще більше. Природа – не магазин! Збережемо її красу для майбутніх поколінь! Не рвіть! Не купуйте! Не сприяйте знищенню весняного дива!", — додають екологи у повідомленні.

Первоцвіт на Одещині. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-західного регіону.

Первоцвіт на Одещині. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-західного регіону.

Зривати — незаконно

Додамо, закон України "Про Червону книгу України" суворо забороняє збір, продаж та купівлю рідкісних рослин. За порушення передбачені штрафи:

від 510 до 1700 грн – за зривання або продаж

від 1700 до 3655 грн – якщо рослини занесені до Червоної книги або ростуть у заповідниках

Компенсація за кожну зірвану рослину. Наприклад, для підсніжника звичайного, білоцвіту весняного, шафрану сума компенсації становить 62 грн.

Первоцвіт на Одещині. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-західного регіону.

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