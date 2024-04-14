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Весеннее тепло в городе — синоптики рассказали, чего ждать одесситам от погоды сегодня

14 апреля 2024 05:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Погода в Одессе и области сегодня – 14 апреля
Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В воскресенье, 14 апреля, жители Одессы могут наслаждаться теплом и хорошей погодой. Температура поднимется до комфортных показателей, что будет способствовать активному отдыху на свежем воздухе и прогулкам. Температура морской воды прогревается и будет составлять +15...+16 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Преимущественно солнечно.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, до 5 м/с.
  • Температура ночью +12...+14°С, днем +21...23°С.

Восход: 14 апреля солнце взошло в 06:10.
Заход: 14 апреля солнце будет заходить в 19:43.
Продолжительность светового дня: 13 часов и 32 минуты.

Весеннее тепло в городе — синоптики рассказали, чего ждать одесситам от погоды сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Преимущественно солнечно.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с
  • Температура ночью +9...+14 °C, днем +21...+26 °C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Весеннее тепло в городе — синоптики рассказали, чего ждать одесситам от погоды сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 14 апреля

В Украине в воскресенье, 14 апреля, ожидается теплая погода . Дневная температура воздуха будет колебаться от +17 до +22 °C, а на юго-востоке страны она может подняться от +22 до +25 °C.

Большую часть суток осадков не прогнозируется, но со второй половины дня и вечером в западных и северных областях пройдут дожди. На западе и севере прогнозируется порывистый ветер.

Весеннее тепло в городе — синоптики рассказали, чего ждать одесситам от погоды сегодня - фото 3
Погода в Украине на 14 апреля. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня в Одессе и области объявлена повышенная пожарная опасность. Повышенная вероятность воспламенения в экосистемах связана с повышением температуры и мощными ветрами.

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