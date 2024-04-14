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Весняне тепло у місті — синоптики розповіли, чого чекати одеситам від погоди сьогодні

14 квітня 2024 05:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Погода в Одесі і області сьогодні - 14 квітня
Дівчата гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У неділю, 14 квітня, жителі Одеси можуть насолоджуватися теплом та доброю погодою. Температура підніметься до комфортних показників, що сприятиме активним відпочинку на свіжому повітрі та прогулянкам. Температура морської води прогрівається та становитиме сьогодні +15...+16 °С.   

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Переважно сонячно.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, до 5 м/с.
  • Температура вночі +12...+14 °С, вдень +21...23 °С.

Схід сонця: 14 квітня сонце зійшло о 06:10.
Захід сонця: 14 квітня сонце заходитиме о 19:43.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 32 хвилини.

Весняне тепло у місті — синоптики розповіли, чого чекати одеситам від погоди сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважно сонячно.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с
  • Температура вночі +9...+14 °C, вдень +21...+26 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Весняне тепло у місті — синоптики розповіли, чого чекати одеситам від погоди сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 14 квітня

 

В Україні у неділю, 14 квітня, очікуєть тепла погода. Денна температура повітря буде коливатися від +17 °C до +22 °C, а на південному сході країни вона може піднятися від +22 °C до +25 °C.

Більшу частину доби опадів не прогнозується, але з другої половини дня та ввечері у західних та північних областях пройдуть дощі.На заході та півночі країни прогнозується поривчастий вітер.

Весняне тепло у місті — синоптики розповіли, чого чекати одеситам від погоди сьогодні - фото 3
Погода в Україні на 14 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі та області оголошена підвищена пожежна небезпека. Підвищена ймовірність займання в екосистемах пов'язана з підвищенням температури та потужними вітрами

погода
Одеса
Сонце
Одеська область
Новини Одеси
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температура повітря

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