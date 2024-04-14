Погода в Одесі і області сьогодні - 14 квітня

Весняне тепло у місті — синоптики розповіли, чого чекати одеситам від погоди сьогодні
У неділю, 14 квітня, жителі Одеси можуть насолоджуватися теплом та доброю погодою. Температура підніметься до комфортних показників, що сприятиме активним відпочинку на свіжому повітрі та прогулянкам. Температура морської води прогрівається та становитиме сьогодні +15...+16 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Переважно сонячно.
- Без опадів.
- Вітер північний, до 5 м/с.
- Температура вночі +12...+14 °С, вдень +21...23 °С.
Схід сонця: 14 квітня сонце зійшло о 06:10.
Захід сонця: 14 квітня сонце заходитиме о 19:43.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 32 хвилини.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно сонячно.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с
- Температура вночі +9...+14 °C, вдень +21...+26 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 14 квітня
В Україні у неділю, 14 квітня, очікуєть тепла погода. Денна температура повітря буде коливатися від +17 °C до +22 °C, а на південному сході країни вона може піднятися від +22 °C до +25 °C.
Більшу частину доби опадів не прогнозується, але з другої половини дня та ввечері у західних та північних областях пройдуть дощі.На заході та півночі країни прогнозується поривчастий вітер.
Нагадаємо, що сьогодні в Одесі та області оголошена підвищена пожежна небезпека. Підвищена ймовірність займання в екосистемах пов'язана з підвищенням температури та потужними вітрами
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