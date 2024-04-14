Погода в Одесі і області сьогодні - 14 квітня

Дівчата гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 14 квітня, жителі Одеси можуть насолоджуватися теплом та доброю погодою. Температура підніметься до комфортних показників, що сприятиме активним відпочинку на свіжому повітрі та прогулянкам. Температура морської води прогрівається та становитиме сьогодні +15...+16 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Переважно сонячно.

Без опадів.

Вітер північний, до 5 м/с.

Температура вночі +12...+14 °С, вдень +21...23 °С.

Схід сонця: 14 квітня сонце зійшло о 06:10.

Захід сонця: 14 квітня сонце заходитиме о 19:43.

Тривалість світлового дня: 13 годин і 32 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно сонячно.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с

Температура вночі +9...+14 °C, вдень +21...+26 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 14 квітня

В Україні у неділю, 14 квітня, очікуєть тепла погода. Денна температура повітря буде коливатися від +17 °C до +22 °C, а на південному сході країни вона може піднятися від +22 °C до +25 °C.

Більшу частину доби опадів не прогнозується, але з другої половини дня та ввечері у західних та північних областях пройдуть дощі.На заході та півночі країни прогнозується поривчастий вітер.

Погода в Україні на 14 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі та області оголошена підвищена пожежна небезпека. Підвищена ймовірність займання в екосистемах пов'язана з підвищенням температури та потужними вітрами