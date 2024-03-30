Весенние выходные — синоптики сообщили прогноз погоды в Одессе на сегодня
Погода в Одессе сегодня, 30 марта, будет свежей и без осадков. А вот в области ожидается настоящая весна, ведь столбики термометров в некоторых населенных пунктах достигнут отметки в +23°С. В то же время, в областном центре температура воздуха прогреется до +14°С днем и до +9°С ночью, температура морской воды будет составлять +8...+9°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +7...+9°С, днем +12...+14°С.
Восход: 30 марта солнце взошло в 05:40.
Заход: 30 марта солнце зайдет в 18:24.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 44 минуты .
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, днем южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +4...+9°C, днем +18...+23°C.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 30 марта
Погода в Украине в субботу, 30 марта, будет по-настоящему весенней. Температура воздуха повысится до +25 °С. Однако тепло продержится недолго.
Во всех регионах Украины ожидается солнечная погода. Температура воздуха в большинстве областях сегодня будет +20...+25 °С. На востоке — +15...+18 °С.
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