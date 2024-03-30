Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 30 марта, будет свежей и без осадков. А вот в области ожидается настоящая весна, ведь столбики термометров в некоторых населенных пунктах достигнут отметки в +23°С. В то же время, в областном центре температура воздуха прогреется до +14°С днем и до +9°С ночью, температура морской воды будет составлять +8...+9°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +7...+9°С, днем +12...+14°С.

Восход: 30 марта солнце взошло в 05:40.

Заход: 30 марта солнце зайдет в 18:24.

Продолжительность светового дня: 12 часов и 44 минуты .

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков.

Ветер северо-западный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +4...+9°C, днем +18...+23°C.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 30 марта

Погода в Украине в субботу, 30 марта, будет по-настоящему весенней. Температура воздуха повысится до +25 °С. Однако тепло продержится недолго.



Во всех регионах Украины ожидается солнечная погода. Температура воздуха в большинстве областях сегодня будет +20...+25 °С. На востоке — +15...+18 °С.