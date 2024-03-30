Весняні вихідні — синоптики повідомили проноз погоди в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 30 березня, буде свіжою та без опадів. А ось в області очікується справжня весна, адже стовпчики термометрів в деяких населених пунктах досягнуть позначки у +23°С. В той же час, в обласному центрі температура повітря прогріється до +14 °С вдень та до +9 °С вночі, температура морської води становитиме +8...+9°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +7...+9 °С, вдень +12...+14 °С.
Схід сонця: 30 березня сонце зійшло о 05:40.
Захід сонця: 30 березня сонце зайде о 18:24.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 44 хвилини.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, вдень південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +4...+9 °C, вдень +18...+23 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні 30 березня
Погода в Україні у суботу, 30 березня, буде по-справжньому весняною. Температура повітря підвищиться до +25 °С. Однак тепло протримається недовго.
В усіх регіонах України очікується сонячна погода. Температура повітря у більшості областях сьогодні буде +20...+25 °С. На сході — +15...+18 °С.
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