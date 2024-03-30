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Весняні вихідні — синоптики повідомили проноз погоди в Одесі на сьогодні

30 березня 2024 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні, 30 березня
Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 30 березня, буде свіжою та без опадів. А ось в області очікується справжня весна, адже стовпчики термометрів в деяких населених пунктах досягнуть позначки у +23°С. В той же час, в обласному центрі температура повітря прогріється до +14 °С вдень та до +9 °С вночі, температура морської води становитиме +8...+9°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +7...+9 °С, вдень +12...+14 °С.

Схід сонця: 30 березня сонце зійшло о 05:40.
Захід сонця: 30 березня сонце зайде о 18:24.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 44 хвилини.

Весняні вихідні — синоптики повідомили проноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, вдень південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +4...+9 °C,  вдень +18...+23 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Весняні вихідні — синоптики повідомили проноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 30 березня

Погода в Україні у суботу, 30 березня, буде по-справжньому весняною. Температура повітря підвищиться до +25 °С. Однак тепло протримається недовго. 

В усіх регіонах України  очікується сонячна погода. Температура повітря у більшості областях сьогодні буде +20...+25 °С. На сході — +15...+18 °С.

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