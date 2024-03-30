Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 30 березня, буде свіжою та без опадів. А ось в області очікується справжня весна, адже стовпчики термометрів в деяких населених пунктах досягнуть позначки у +23°С. В той же час, в обласному центрі температура повітря прогріється до +14 °С вдень та до +9 °С вночі, температура морської води становитиме +8...+9°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +7...+9 °С, вдень +12...+14 °С.

Схід сонця: 30 березня сонце зійшло о 05:40.

Захід сонця: 30 березня сонце зайде о 18:24.

Тривалість світлового дня: 12 годин і 44 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів.

Вітер північно-західний, вдень південний, 7-12 м/с.

Температура вночі +4...+9 °C, вдень +18...+23 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 30 березня

Погода в Україні у суботу, 30 березня, буде по-справжньому весняною. Температура повітря підвищиться до +25 °С. Однак тепло протримається недовго.



В усіх регіонах України очікується сонячна погода. Температура повітря у більшості областях сьогодні буде +20...+25 °С. На сході — +15...+18 °С.