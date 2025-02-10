Одессит получил бронзу на Играх непокоренных

Илья Пилипенко (слева) после награждения. Фото: Instagram Ильи Пилипенко

Ветеран Илья Пилипенко, который представляет Одесскую область на Играх непокоренных в Канаде, получил бронзу в соревнованиях по колесному баскетболу. Он играл в составе Объединенной сборной непокоренных-3, — команды, которую представляют игроки из разных стран мира.

Об этом сообщил спортсмен в своем Instagram.

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Илья Пилипенко — бывший матрос, который получил ранение под Белогоркой Херсонской области в сентябре 2022-го из-за подрыва танка на мине. В соревнованиях мужчина играет не только в баскетбол на колесных креслах, но и принимает участие в беге на 100 метров, на 400 метров, а также в плавании на 50 и на 100 метров вольным стилем, и на 50 м. брассом.

"Идешь с единственной мыслью получить удовольствие от игры, кайфануть от процесса и по-фану провести этот день. А вечером тебя награждают бронзовой медалью по баскетболу на креслах колесных. " — пишет Илья Пилипенко.

Илья Пилипенко получает медаль. Фото: Instagram Ильи Пилипенко

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