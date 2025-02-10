Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ветеран из Одессы выиграл бронзу на Играх непокоренных arrow

Ветеран из Одессы выиграл бронзу на Играх непокоренных

10 февраля 2025 19:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одессит получил бронзу на Играх непокоренных
Илья Пилипенко (слева) после награждения. Фото: Instagram Ильи Пилипенко
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Ветеран Илья Пилипенко, который представляет Одесскую область на Играх непокоренных в Канаде, получил бронзу в соревнованиях по колесному баскетболу. Он играл в составе Объединенной сборной непокоренных-3, — команды, которую представляют игроки из разных стран мира.

Об этом сообщил спортсмен в своем Instagram.

Читайте также:

Одессит на Играх Непокоренных

Илья Пилипенко — бывший матрос, который получил ранение под Белогоркой Херсонской области в сентябре 2022-го из-за подрыва танка на мине. В соревнованиях мужчина играет не только в баскетбол на колесных креслах, но и принимает участие в беге на 100 метров, на 400 метров, а также в плавании на 50 и на 100 метров вольным стилем, и на 50 м. брассом.

"Идешь с единственной мыслью получить удовольствие от игры, кайфануть от процесса и по-фану провести этот день. А вечером тебя награждают бронзовой медалью по баскетболу на креслах колесных. " — пишет Илья Пилипенко.

Ветеран из Одессы выиграл бронзу на Играх непокоренных - фото 1
Илья Пилипенко получает медаль. Фото: Instagram Ильи Пилипенко

Напомним, недавно мы писали о "Супербоуле" в Новом Орлеане. А также о том, за что российскому футболисту грозит греческая тюрьма.

Канада Одесса спорт Новости Одессы Игры непокоренных
Реклама
Реклама
Реклама