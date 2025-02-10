Одесит отримав бронзу на Іграх нескорених

Ілля Пилипенко (зліва) після нагородження. Фото: Instagram Іллі Пилипенко

Ветеран Ілля Пилипенко, який представляє Одещину на Іграх нескорених у Канаді, отримав бронзу у змаганнях з колісного баскетболу. Він грав у складі Об'єднаної збірної нескорених-3, — команди, яку представляють гравці з різних країн світу.

Про це повідомив спортсмен у своєму Instagram.

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Ілля Пилипенко — колишній матрос, який отримав поранення під Білогіркою Херсонської області у вересні 2022-го через підрив танка на міні. У змаганннях чоловік грає не тільки в баскетбол на колісних кріслах, але й приймає участь у бізі на 100 метрів, на 400 метрів, а також у плаванні на 50 та на 100 метрів вільним стилем, та на 50 м. брасом.

"Йдеш з єдиним думкою отримати задоволення від гри, кайфанути від процесу та по-фану провести цей день. А ввечері тебе нагороджують бронзовою медаллю з баскетболу на кріслах колісних." — пише Ілля Пилипенко.

Ілля пилипенко отримує медаль. Фото: Instagram Іллі Пилипенко

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