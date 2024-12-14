Ветераны из Одесской области получили жилье: 52 сертификата по инициативе Зеленского

Военный получил сертификат на жилье. Фото: Олег Кипер/Telegram

По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского 52 ветерана из Одесчины получили сертификаты на жилье. Всего в этом году государство обеспечило жильем 338 защитников Украины из Одесского региона.

Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По словам Кипера, это часть государственной программы, направленной на поддержку военных, защищающих страну ценой своей жизни и здоровья. В 2024 году государство обеспечило жильем 338 защитников Украины из Одесской области на сумму около 800 миллионов гривен.

"Обеспечение потребностей ветеранов является важной составляющей государственной "Политики Героев", которая является частью Плана внутренней устойчивости Украины, представленного Президентом Зеленским", — написал глава ОВА.

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Олег Кипер также добавил, что в 2025 году реализация государственных программ "єОселя" и "Доступные кредиты 5-7-9" будет оставаться приоритетом для власти, чтобы обеспечить ветеранов и их семьи собственным жильем. Кроме того, Одесская областная военная администрация продолжит реализацию программы компенсации 3% годовых по ипотечным кредитам для бойцов сил обороны. В настоящее время компенсация предоставлена для более чем 350 квартир, приобретенных военными и их семьями.

Напомним, в декабре 2024 года ООН в дальнейшем будет оказывать финподдержку для уязвимых граждан во Львовской области. Известно, кто может воспользоваться соответствующей помощью. Также мы писали, что внутренне перемещенные лица могут получить пособие на аренду жилья в декабре 2024 года. Выплаты доступны только в двух регионах.