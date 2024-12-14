Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Сертификаты на жилье от государства — кто получил на Одесчине arrow

Сертификаты на жилье от государства — кто получил на Одесчине

14 декабря 2024 13:05
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Ветераны из Одесской области получили жилье: 52 сертификата по инициативе Зеленского
Военный получил сертификат на жилье. Фото: Олег Кипер/Telegram
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского 52 ветерана из Одесчины получили сертификаты на жилье. Всего в этом году государство обеспечило жильем 338 защитников Украины из Одесского региона.

Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Жилье для военных

По словам Кипера, это часть государственной программы, направленной на поддержку военных, защищающих страну ценой своей жизни и здоровья. В 2024 году государство обеспечило жильем 338 защитников Украины из Одесской области на сумму около 800 миллионов гривен.

"Обеспечение потребностей ветеранов является важной составляющей государственной "Политики Героев", которая является частью Плана внутренней устойчивости Украины, представленного Президентом Зеленским", — написал глава ОВА.

Какие планы на следующий год

Олег Кипер также добавил, что в 2025 году реализация государственных программ "єОселя" и "Доступные кредиты 5-7-9" будет оставаться приоритетом для власти, чтобы обеспечить ветеранов и их семьи собственным жильем. Кроме того, Одесская областная военная администрация продолжит реализацию программы компенсации 3% годовых по ипотечным кредитам для бойцов сил обороны. В настоящее время компенсация предоставлена для более чем 350 квартир, приобретенных военными и их семьями.

Напомним, в декабре 2024 года ООН в дальнейшем будет оказывать финподдержку для уязвимых граждан во Львовской области. Известно, кто может воспользоваться соответствующей помощью. Также мы писали, что внутренне перемещенные лица могут получить пособие на аренду жилья в декабре 2024 года. Выплаты доступны только в двух регионах.

Одесса Одесская область ветераны жилье Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:40 Лисы, волки и уклонисты — на Одесчине спасли мужчин, видео

13:35 В Грузии избрали нового президента — что о нем известно

13:22 Укрпочта выпустила марку ко Дню Сухопутных войск — фото

13:20 Вагоны Укрзализныци для мировых лидеров — как они выглядят

13:05 Сертификаты на жилье от государства — кто получил на Одесчине

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

13:02 Зеленский объяснил, почему силы ПВО не могут сбить все цели

12:58 Собаки в Чернобыле — как выживают животные при радиации

12:43 Военные сказали, что мешает остановить бусификацию от ТЦК

12:34 Морской коридор — сколько экспортировано продукции из Одесчины

12:29 В Киеве судили экс-руководителя кладбища за служебную халатность

13:40 Лисы, волки и уклонисты — на Одесчине спасли мужчин, видео

13:35 В Грузии избрали нового президента — что о нем известно

13:22 Укрпочта выпустила марку ко Дню Сухопутных войск — фото

13:20 Вагоны Укрзализныци для мировых лидеров — как они выглядят

13:05 Сертификаты на жилье от государства — кто получил на Одесчине

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

13:02 Зеленский объяснил, почему силы ПВО не могут сбить все цели

12:58 Собаки в Чернобыле — как выживают животные при радиации

12:43 Военные сказали, что мешает остановить бусификацию от ТЦК

12:34 Морской коридор — сколько экспортировано продукции из Одесчины

12:29 В Киеве судили экс-руководителя кладбища за служебную халатность

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

13 декабря 2024

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК