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Сертифікати на житло від держави — хто отримав на Одещині

14 грудня 2024 13:05
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Ветерани з Одещини отримали житло: 52 сертифікати за ініціативою Зеленського
Військовий отримав сертифікат на житло. Фото: Олег Кіпер/Telegram
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

За ініціативою Президента України Володимира Зеленського 52 ветерани з Одещини отримали сертифікати на житло. Загалом цього року держава забезпечила житлом 338 захисників України з Одеського регіону.

Про це у суботу, 14 грудня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

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За словами Кіпера, це частина державної програми, спрямованої на підтримку військових, які захищають країну ціною свого життя та здоров'я. У 2024 році держава забезпечила житлом 338 захисників України з Одеської області на суму майже 800 мільйонів гривень.

"Забезпечення потреб ветеранів є важливою складовою державної "Політики Героїв", яка є частиною Плану внутрішньої стійкості України, презентованого Президентом Зеленським", — написав очільник ОВА.

Які плани на наступний рік

Олег Кіпер також додав, що у 2025 році реалізація державних програм "єОселя" та "Доступні кредити 5-7-9" залишатиметься пріоритетом для влади, щоб забезпечити ветеранів та їхні родини власним житлом. Крім того, Одеська обласна військова адміністрація продовжить реалізацію програми компенсації 3% річних за іпотечними кредитами для бійців сил оборони. Нині компенсація надана для більш ніж 350 квартир, придбаних військовими та їхніми сім'ями.

Нагадаємо, у грудні 2024 року ООН надалі надаватиме фінпідтримку для вразливих громадян у Львівської області. Відомо, хто саме може скористатися відповідною допомогою. Також ми писали, що внутрішньо переміщені особи можуть отримати грошову допомогу на оренду житла у грудні 2024 року. Виплати доступні лише у двох регіонах.

Одеса Одеська область ветерани житло Одеська ОДА Новини Одеси

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