Ветераны войны и члены их семей в Одессе могут получить бесплатное образование

Военный ВСУ в Одессе. Фото: ДІЯ

Министерство по делам ветеранов предлагает бесплатное обучение для ветеранов войны и членов их семей в Международном классическом университете имени Филиппа Орлика. Обучение можно получить дистанционно и без отрыва от военной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Целью проекта является профессиональная адаптация ветеранов и членов их семей, обеспечение комфортного перехода к гражданской жизни и повышение конкурентоспособности на рынке труда.

Программа обучения

Программа охватывает бакалаврский, магистерский и докторский уровни обучения, а также уровни образования 9 или 11 классов. Лица, которые учились в техникумах, колледжах или университетах и имеют академическую справку об обучении, но не смогли вовремя закончить учебное заведение, могут принять участие в Программе обновления и продолжить обучение на уровне профессионального младшего бакалавра или бакалавра.

Курсы обучения

Лица, имеющие уровень образования 9 или 11 классов могут поступить на неформальный курс желаемой специальности для получения образования по уровню профессиональный младший бакалавр на модели сочетания программ формального и неформального образования. Это позволит на полгода сократить обучение.

Подробная информация — по телефону круглосуточной поддержки: +38 (050) 198-58-93 (Messenger, Viber, WhatsApp, Telegram) или по QR-коду, приведенному ниже.

Ветеранам войны и членам их семей предлагают получить образование. Фото: Министерство по делам ветеранов Украины

Напомним, в Одессе ветеранам войны и семьям погибших воинов предусмотрена финансовая помощь. Для получения данной поддержки место жительства должно быть зарегистрировано в Одессе.