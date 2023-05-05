Ветерани війни та члени їхніх сімей в Одесі можуть здобути безплатну освіту

Військовий ЗСУ в Одесі. Фото: ДІЯ

Міністерство у справах ветеранів пропонує безплатне навчання для ветеранів війни та членів їхніх сімей в Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика. Навчання можна здобути дистанційно та без відриву від військової служби.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Проєкт має на меті професійну адаптацію ветеранів та членів їхніх сімей, забезпечення комфортного переходу до цивільного життя та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

Програма навчання

Програма охоплює бакалаврський, магістерський та докторський рівні навчання, а також рівні освіти 9 або 11 класів. Особи, які навчались у технікумах, коледжах або університетах та мають академічну довідку про навчання, але не змогли вчасно закінчити навчальний заклад, можуть взяти участь в Програмі поновлення на навчання та продовжити навчання на рівні фахового молодшого бакалавра або бакалавра.

Курси навчання

Особи, які мають рівень освіти 9 або 11 класів, можуть вступити на неформальний курс бажаної спеціальності для здобуття освіти за рівнем фаховий молодший бакалавр на моделі поєднання програм формальної та неформальної освіти. Це дозволить на пів року скоротити навчання.

Детальна інформація — за телефоном цілодобової підтримки: +38 (050) 198-58-93 (Messenger, Viber, WhatsApp, Telegram) або за QR-кодом, що наведений нижче.

Ветеранам війни та членам їхніх сімей пропонують здобути освіту. Фото: Міністерство у справах ветеранів України

Нагадаємо, в Одесі ветеранам війни та сім'ям загиблих воїнів передбачена фінансова допомога. Для отримання цієї підтримки місце проживання має бути зареєстроване в Одесі.