Одесситов призывают вступать в ССО

Солдат на фронте. Фото иллюстративное: Силы специальных операций

Силы специальных операций ВСУ выложили видео с призывом одесситам вступать в их подразделения. Обещают предоставить возможность самостоятельно выбрать должность, учитывая возраст, физическое состояние, образование, профессию и навыки в гражданской жизни.

Видео с призывом появилось в сети.

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Призывают в ряды ССО

Силы специальных операций обещают добровольцам полноценный курс качественного обучения. Сначала — базовая подготовка, а затем, при необходимости — профессиональная. Новобранцев ожидают стрельбища на полигонах и знакомство со всеми видами вооружения.

Нужны все

В ССО отмечают: им нужны специалисты из разных профессий. Кроме того, сотни бойцов в рядах подразделения — бывшие бухгалтеры, актеры, спортсмены, айтишники, фермеры и тому подобное.

"Быть самим собой, главное — сделать выбор. Ты не можешь не чувствовать страх, но только ты выбираешь, что с ним делать: оцепенеть и ждать, или — действовать!" — говорят бойцы ССО в видеоролике.

Напомним, недавно мы писали о выплатах за первый контракт в ВСУ. А также о том, может ли продолжаться мобилизация после войны.