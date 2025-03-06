Одеситів закликають вступати до ССО

Солдат на фронті. Фото ілюстративне: Сили спеціальних операцій

Сили Спеціальних Операцій ЗСУ виклали відео із закликом одеситам вступами до їхніх підрозділів. Обіцяють надати можливість самостійно обрати посаду, зважаючи на вік, фізичний стан, освіту, фах і навички в цивільному житті.

Відео із закликом з'явилося в мережі.

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Закликають до лав ССО

Сили спеціальних операцій обіцяють добровольцям повноцінний курс якісного навчання. Спочатку — базова підготовка, а згодом, за потреби — фахова. Новобранців очікують стрільбища на полігонах та знайомство з усіма видами озброєння.

Потрібні усі

В ССО наголошують: їм портібні спеціалісти з різних професій. Крім того, сотні бійців у лавах підрозділу — колишні бухгалтери, актори, спортсмени, айтівці, фермери, тощо.

"Бути самим собою, головне — зробити вибір. Ти не можеш не відчувати страх, але тільки ти обираєш, що з ним робити: заціпеніти і чекати, або — діяти!" — кажуть бійці ССО у відеоролику.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про виплати за перший контракт у ЗСУ. А також про те чи може продовжуватись мобілізація після війни.