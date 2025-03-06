Вибір подолати страх — одеситів закликають вступати до ССО ЗСУ
Сили Спеціальних Операцій ЗСУ виклали відео із закликом одеситам вступами до їхніх підрозділів. Обіцяють надати можливість самостійно обрати посаду, зважаючи на вік, фізичний стан, освіту, фах і навички в цивільному житті.
Відео із закликом з'явилося в мережі.
Закликають до лав ССО
Сили спеціальних операцій обіцяють добровольцям повноцінний курс якісного навчання. Спочатку — базова підготовка, а згодом, за потреби — фахова. Новобранців очікують стрільбища на полігонах та знайомство з усіма видами озброєння.
Потрібні усі
В ССО наголошують: їм портібні спеціалісти з різних професій. Крім того, сотні бійців у лавах підрозділу — колишні бухгалтери, актори, спортсмени, айтівці, фермери, тощо.
"Бути самим собою, головне — зробити вибір. Ти не можеш не відчувати страх, але тільки ти обираєш, що з ним робити: заціпеніти і чекати, або — діяти!" — кажуть бійці ССО у відеоролику.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про виплати за перший контракт у ЗСУ. А також про те чи може продовжуватись мобілізація після війни.
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