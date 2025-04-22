Выборы в Украине во время войны — уже в 2025 году

Избиратель с бюллетенем для голосования. Фото: УНИАН/Шмаков Валерий

После более трех лет полномасштабной войны Украина оказалась в сложной ситуации. С одной стороны, давление на то, чтобы согласиться на перемирие. С другой — приближение выборов, которые в условиях постоянной опасности могут стать не только вызовом для демократии, но и шансом для России усилить гибридное влияние. Все это ставит под сомнение, готово ли государство проводить честные выборы в условиях войны и не приведет ли этот процесс к еще большей нестабильности.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались об этом у политолога Людмилы Покровщук.

Реклама

Читайте также:

Перемирие под давлением

Запад все чаще говорит о необходимости в "перемирии". Впрочем, в украинском обществе это слово вызывает больше вопросов, чем ответов. В частности, людей интересует, идет речь о краткосрочной паузе или о масштабных политических уступках, которые могут иметь необратимые последствия.

"Мы понимаем, что всеобъемлющего перемирия, чтобы совсем не стреляли, сложно достичь. Если мы сейчас не достигли хотя бы частичного, летом получить перемирие будет очень сложно. Я не знаю, что нужно сделать администрации Трампа, как надавить на Украину, чтобы она согласилась на то перемирие, которое, невыгодно будет для нас", — говорит, политолог Людмила Покровщук.

Политолог Людмила Покровщук о перемирии между Украиной и Россией. Фото: Новини.LIVE

Перемирие может быть выгодным только той стороне, которая заинтересована в сохранении контроля над оккупированными территориями. Если оно навязывается внешними игроками в обмен на "восстановление стабильности", это будет иметь характер политического шантажа.

Политика Кремля

Официальная позиция Москвы остается неизменной — признание оккупированных территорий частью РФ и отказ Украины от курса на НАТО. Такой "пакет" условий никоим образом не отвечает национальным интересам нашей страны. С точки зрения Кремля, любое перемирие должно быть зафиксировано политически, с юридическим оформлением новой "реальности". Для Киева это равнозначно капитуляции, что выводит вопрос мира за пределы компромисса.

"На сегодня, в принципе, те политические так называемые хотелки Путина мы не можем принять. А он, как и Уиткофф, сказал, чтобы решить быстро вопрос — вот их интересует пять регионов, вот мы должны их решить. Поэтому здесь сначала идет вопрос, какое это будет перемирие", — отмечает эксперт.

Эксперт Людмила Покровщук о политике Кремля. Фото: Новини.LIVE

Речь идет не просто о потере части территории, а о легитимации преступления, что создает прецедент для дальнейших агрессий. Кроме того, отказ от этих регионов — это удар по миллионам граждан, которые до сих пор остаются под оккупацией. Их возвращение является моральным и политическим долгом государства. Поэтому мир без справедливости — это лишь иллюзия.

Выборы в Украине

В мирное время выборы — это естественная часть политического цикла. Но в условиях войны это вызов национальному выживанию. Проведение выборов требует инфраструктуры, безопасности и доверия — трех компонентов, которых сегодня не хватает. Большинство территорий под угрозой обстрелов, миллионы граждан — в вынужденной миграции, а военные — на передовой. В такой ситуации организовать легитимный и безопасный процесс чрезвычайно сложно.

"Но если, какое-то перемирие сложилось, что будет с военным положением? Будет оно отменено или нет? Во-первых, мы вступаем в большой такой турбулентный период избирательный. Какие будут выборы? У нас сейчас выборы президента, выборы в Верховную Раду и осенью должны быть очередные в органы местного самоуправления", — говорит политолог Людмила Покровщук.

Политолог Людмила Покровщук о выборах в Украине. Фото: Новини.LIVE

Три избирательные кампании подряд могут не только перегрузить систему, но и спровоцировать политическую дестабилизацию. В то время как враг продолжает гибридные атаки, внутренняя нестабильность играет ему на руку. Именно поэтому важно взвесить все риски до принятия решений о сроках выборов.

Безопасность во время выборов

Один из важнейших вопросов в контексте возможных выборов — это гарантии безопасности. Речь идет не только о внешних атаках со стороны РФ, которые не прекращаются ни дня, но и о внутренних угрозах, в частности диверсионно-подрывной деятельности. Украина ежедневно сталкивается с новыми формами гибридной агрессии — от кибератак и информационного давления до физических диверсий в тылу. И даже в относительно спокойных регионах нет уверенности, что ситуация не изменится за одну ночь.

"Просчитать те диверсионные группы, которые сейчас уже находятся в Украине, даже уже спящие группы, мы не можем. Потому что мы видим и не забываем, кто у нас самый главный мастер ведения гибридных войн — это Россия", — отмечает эксперт.

Эксперт Людмила Покровщук, о безопасности во время выборов. Фото: Новини.LIVE

Сценарий проведения выборов в 2025 году остается открытым, но он не может рассматриваться в отрыве от военно-политической реальности. Вопрос перемирия, уровней выборов, законодательных изменений — все это важно, но второстепенно без гарантий базовой безопасности. Россия активно адаптирует гибридные методы воздействия под новые обстоятельства, и выборы — идеальный момент для атаки на внутреннюю стабильность Украины.

Ранее мы писали, что Зеленский анонсировал переговоры по миру в Украине — известна дата. А также, о том, что Трамп готов "умыть руки" от переговоров по войне.