Вибори в Україні під час війни — вже 2025 року

Виборець із бюлетенем для голосування. Фото: УНІАН/Шмаков Валерій

Після понад трьох років повномасштабної війни Україна опинилася у складній ситуації. З одного боку, тиск на те, щоб погодитися на перемир’я. З іншого — наближення виборів, які в умовах постійної небезпеки можуть стати не лише викликом для демократії, а й шансом для Росії посилити гібридний вплив. Усе це ставить під сумнів, чи готова держава проводити чесні вибори в умовах війни та чи не призведе цей процес до ще більшої нестабільності.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися про це у політологині Людмили Покровщук.

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Перемир’я під тиском

Захід дедалі частіше говорить про потребу у "перемир’ї". Втім, в українському суспільстві це слово викликає більше питань, ніж відповідей. Зокрема, людей цікавить, йдеться про короткострокову паузу чи про масштабні політичні поступки, які можуть мати незворотні наслідки.

"Ми розуміємо, що всеосяжного перемир'я, щоб зовсім не стріляли, складно досягти. Якщо ми зараз не досягли хоча б часткового, влітку здобути перемир'я буде дуже складно. Я не знаю, що потрібно зробити адміністрації Трампа, як надавити на Україну, щоб вона зголосилася на те перемир'я, яке невигідне буде для нас", — каже, політологиня Людмила Покровщук.

Політологиня Людмила Покровщук про перемир'я між Україною та Росією. Фото: Новини.LIVE

Перемир’я може бути вигідним лише тій стороні, яка зацікавлена у збереженні контролю над окупованими територіями. Якщо воно нав’язується зовнішніми гравцями в обмін на "відновлення стабільності", це матиме характер політичного шантажу.

Політика Кремля

Офіційна позиція Москви залишається незмінною — визнання окупованих територій частиною РФ та відмова України від курсу на НАТО. Такий "пакет" умов жодним чином не відповідає національним інтересам нашої країни. З погляду Кремля, будь-яке перемир’я має бути зафіксоване політично, з юридичним оформленням нової "реальності". Для Києва ж це рівнозначно капітуляції, що виводить питання миру за межі компромісу.

"На сьогодні, в принципі, ті політичні так звані хотілки Путіна ми не можемо прийняти. А він, як і Віткофф, сказав, щоб вирішити швидко питання — от їх цікавить п’ять регіонів, от ми повинні їх вирішити. Тому тут спочатку йде питання, яке це буде перемир’я", — зазначає експертка.

Експертка Людмила Покровщук про політику Кремля. Фото: Новини.LIVE

Йдеться не просто про втрату частини території, а про легітимізацію злочину, що створює прецедент для подальших агресій. Крім того, відмова від цих регіонів — це удар по мільйонах громадян, які досі залишаються під окупацією. Їхнє повернення є моральним і політичним обов’язком держави. А тому мир без справедливості — це лише ілюзія.

Вибори в Україні

У мирний час вибори — це природна частина політичного циклу. Але в умовах війни це виклик національному виживанню. Проведення виборів потребує інфраструктури, безпеки та довіри — трьох компонентів, яких сьогодні бракує. Більшість територій під загрозою обстрілів, мільйони громадян — у вимушеній міграції, а військові — на передовій. У такій ситуації організувати легітимний і безпечний процес надзвичайно складно.

"Але якщо якесь перемир’я склалося, що буде з воєнним станом? Чи він буде скасований, чи ні? По-перше, ми вступаємо у великий такий турбулентний період виборчий. Які будуть вибори? У нас на часі зараз вибори президента, вибори до Верховної Ради, і восени мають бути чергові до органів місцевого самоврядування", — каже політологиня Людмила Покровщук.

Політологиня Людмила Покровщук про вибори в Україні. Фото: Новини.LIVE

Три виборчі кампанії поспіль можуть не лише перевантажити систему, а й спровокувати політичну дестабілізацію. Тоді як ворог продовжує гібридні атаки, внутрішня нестабільність грає йому на руку. Саме тому важливо зважити всі ризики до ухвалення рішень про строки виборів.

Безпека під час виборів

Одне з найважливіших питань у контексті можливих виборів — це гарантії безпеки. Йдеться не лише про зовнішні атаки з боку РФ, які не припиняються жодного дня, а й про внутрішні загрози, зокрема диверсійно-підривну діяльність. Україна щодня стикається з новими формами гібридної агресії — від кібератак і інформаційного тиску до фізичних диверсій у тилу. І навіть у відносно спокійних регіонах немає впевненості, що ситуація не зміниться за одну ніч.

"Прорахувати ті диверсійні групи, які зараз уже перебувають в Україні, навіть вже сплячі групи, ми не можемо. Тому що ми бачимо та не забуваємо, що у нас найголовніший майстер ведення гібридних війн — це Росія", — зазначає експертка.

Експертка Людмила Покровщук про безпеку під час виборів. Фото: Новини.LIVE

Сценарій проведення виборів у 2025 році залишається відкритим, але він не може розглядатись у відриві від військово-політичної реальності. Питання перемир’я, рівнів виборів, законодавчих змін — усе це важливо, але другорядне без гарантій базової безпеки. Росія активно адаптує гібридні методи впливу під нові обставини, і вибори — ідеальний момент для атаки на внутрішню стабільність України.

Раніше ми писали, що Зеленський анонсував переговори щодо миру в Україні — відома дата. А також, про те, що Трамп готовий "умити руки" від переговорів щодо війни.