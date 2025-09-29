Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Выборы в Молдове — стали известны окончательные результаты

Выборы в Молдове — стали известны окончательные результаты

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 16:09
Выборы в Молдове 2025 - победа партии Майи Санду
Президент Молдовы Майя Санду. Фото: Новини.LIVE

В Молдове завершили подсчет голосов на парламентских выборах. Победу одержала проевропейская партия президента Майи Санду, которая теперь может самостоятельно формировать правительство. Второе место занял "Патриотический блок" экс-президента Игоря Додона с результатом 24,17%. Всего в парламент прошли 5 партий.

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Республики Молдова.

Реклама
Читайте также:

Новый парламент

ЦИК обнародовала официальные результаты выборов после подсчета 100% протоколов. В парламент прошли пять политических сил. Лидером стала партия PAS президента Майи Санду — 50,20%. Второе место занял "Патриотический блок" экс-президента Игоря Додона с результатом 24,17%. Также в парламент прошли блок "Альтернатива" (7,96%), "Наша партия" (6,20%) и партия "Демократия дома" (5,62%). Таким образом, PAS получила большинство и может без коалиции формировать правительство. Это открывает для страны перспективу усиления сотрудничества с Европейским Союзом.

Протесты в Молдове

На фоне поражения пророссийских сил в Кишиневе состоялась акция протеста "Патриотического блока". Ее участники заявляли о якобы фальсификациях. Во время выступления Игоря Додона полиция задержала мужчину, который начал выкрикивать лозунги: "Слава Украине!", "Героям слава!" и "Слава нации!".

Напомним, мы писали, что во время выборов в Молдове заминировали ряд участков. Также мы сообщали, что Зеленский поздравил Майю Санду с победой.

Одесса Молдова выборы Одесская область Новости Одессы Майя Санду
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации