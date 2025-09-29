Выборы в Молдове 2025 - победа партии Майи Санду

Президент Молдовы Майя Санду. Фото: Новини.LIVE

В Молдове завершили подсчет голосов на парламентских выборах. Победу одержала проевропейская партия президента Майи Санду, которая теперь может самостоятельно формировать правительство. Второе место занял "Патриотический блок" экс-президента Игоря Додона с результатом 24,17%. Всего в парламент прошли 5 партий.

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Республики Молдова.

Новый парламент

ЦИК обнародовала официальные результаты выборов после подсчета 100% протоколов. В парламент прошли пять политических сил. Лидером стала партия PAS президента Майи Санду — 50,20%. Второе место занял "Патриотический блок" экс-президента Игоря Додона с результатом 24,17%. Также в парламент прошли блок "Альтернатива" (7,96%), "Наша партия" (6,20%) и партия "Демократия дома" (5,62%). Таким образом, PAS получила большинство и может без коалиции формировать правительство. Это открывает для страны перспективу усиления сотрудничества с Европейским Союзом.

Протесты в Молдове

На фоне поражения пророссийских сил в Кишиневе состоялась акция протеста "Патриотического блока". Ее участники заявляли о якобы фальсификациях. Во время выступления Игоря Додона полиция задержала мужчину, который начал выкрикивать лозунги: "Слава Украине!", "Героям слава!" и "Слава нации!".

Напомним, мы писали, что во время выборов в Молдове заминировали ряд участков. Также мы сообщали, что Зеленский поздравил Майю Санду с победой.