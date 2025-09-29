Вибори в Молдові 2025 — перемога партії Майї Санду

Президентка Молдови Майя Санду. Фото: Новини.LIVE

У Молдові завершили підрахунок голосів на парламентських виборах. Перемогу здобула проєвропейська партія президентки Майї Санду, яка тепер може самостійно формувати уряд. Друге місце посів "Патріотичний блок" експрезидента Ігоря Додона з результатом 24,17%. Загалом до парламенту пройшли 5 партій.

Про це повідомили в Центральній виборчій комісії Республіки Молдова.

Новий парламент

ЦВК оприлюднила офіційні результати виборів після підрахунку 100% протоколів. До парламенту пройшли п’ять політичних сил. Лідером стала партія PAS президентки Майї Санду — 50,20%. Друге місце посів "Патріотичний блок" експрезидента Ігоря Додона з результатом 24,17%. Також у парламент пройшли блок "Альтернатива" (7,96%), "Наша партія" (6,20%) та партія "Демократія вдома" (5,62%). Таким чином, PAS отримала більшість і може без коаліції формувати уряд. Це відкриває для країни перспективу посилення співпраці з Європейським Союзом.

Протести в Молдові

На тлі поразки проросійських сил у Кишиневі відбулася акція протесту "Патріотичного блоку". Її учасники заявляли про нібито фальсифікації. Під час виступу Ігоря Додона поліція затримала чоловіка, який почав вигукувати гасла: "Слава Україні!", "Героям слава!" та "Слава нації!".

Нагадаємо, ми писали, що під час виборів у Молдові замінували низку дільниць. Також ми повідомляли, що Зеленський привітав Майю Санду з перемогою.