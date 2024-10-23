Выборы президента в Молдове: что изменят для Украины, по мнению одесситов

Президент Молдовы голосует на выборах. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

В Молдове прошли президентские выборы и референдум за поправку к конституции о сближении с Евросоюзом. Если с первым явно понятно, что будет второй тур, в который вышла действующая глава государства Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, то с общественным плебисцитом ситуация более сложная — мнения граждан шли почти поровну, и голоса "за" лишь немного опередили "против". Так что ситуация остается достаточно напряженной для соседней страны.

Как выборы в Молдове могут отразиться на Украине? Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.

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Результаты первого тура президентских выборов в Молдове стали определенным "холодным душем" не только для самой страны, но и для большинства мира. Ведь, несмотря на европейский вектор, достаточно много голосов получили откровенно пророссийские кандидаты, один из которых и вышел во второй тур — Александр Стояногло. Поэтому часть одесситов уверена, что следующий тур может изменить многое, в том числе и отношение к Украине в целом, однако горожане не решаются сказать, как именно.

"Думаю, эти выборы что-то изменят для нас. Это возможно, если изменится полностью команда, управляющая Молдовой", — считает Сергей.

Одессит Сергей. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Похожего мнения и Элеонора. Женщина отмечает, что сейчас Молдова полностью поддерживает нашу страну и имеет подобную позицию. Но не уверена, что действующий президент может победить во втором туре, поэтому относится к смене руководства у соседей с определенной настороженностью.

"То руководство, которое сейчас есть в Молдове, оно достаточно лояльно относится к Украине и они держат вектор на ЕС. Они пытаются перенять те нормы, которые есть в Европе. К этому же стремится Украина. А смена руководства — это всегда смена направления", – добавляет Элеонора.

Одесситка Элеонора. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Выборы в Молдове ничего не изменят

В то же время Ирина уверена в победе Майи Санду и во втором туре выборов. Таким образом, женщина говорит, что ничего для нас не изменится.

"Очень трудно сказать. Нам бы со своей страной разобраться. А изменит ли что-нибудь? По этим прошедшим выборам там Санду должна остаться. Так что для нас будет все так же", — делится Ирина.

Одесситка Ирина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Об этом говорит и Кристина. Но девушка добавляет, что изменений не произойдет даже в случае избрания другого президента.

"Я думаю, что ничего не изменится. Потому что Молдова на нас сильно не влияет. Даже если выберут кого-то пророссийского, это сильно не повлияет", — отмечает Кристина.

Одесситка Кристина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Выборы в других странах не сильно влияют на нас — так считает Валентина. По ее мнению, таким образом на время отвлекается внимание Запада к Украине, что плохо влияет на фронт. Она отмечает, что единственные выборы, за которыми следует следить, — это в США.

"За Молдову я ничего не скажу, мне кажется изменений никаких не будет. Надеемся на Америку разве что", — заключает Валентина.

Одесситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября. Но уже сейчас многие эксперты подчеркивают, что есть большая угроза провокаций со стороны РФ и фальсификаций от страны-агрессора, чтобы "протолкнуть" своего кандидата. Так или иначе, уже сейчас понятно, что второй тур будет непростым, но кто поведет Молдову в будущее, должны будут определить только ее граждане. Нам остается наблюдать борьбу кандидатов.

Напомним, мы ранее писали, что РФ хочет одолеть кандидата в президенты Молдовы электоральным спамом.

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