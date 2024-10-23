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Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

23 жовтня 2024 21:13
Рвачова Анастасія - редактор
Вибори президента в Молдові: що змінять для України, на думку одеситів
Президентка Молдови голосує на виборах. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
Рвачова Анастасія - редактор

У Молдові пройшли президентські вибори та референдум за поправку до конституції про зближення з Євросоюзом. Якщо з першим явно зрозуміло, що буде другий тур, до якого вийшла чинна очільниця держави Мая Санду та колишній генпрокурор країни Александр Стояногло, то із суспільним плебісцитом ситуація складніша — думки громадян йшли майже порівну, і голоси "за" лише на трохи випередили "проти". Тож ситуація залишається досить напруженою для сусідньої країни. 

Як вибори у Молдові можуть позначитися на Україні? Про це журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів.  

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Що зміниться для України — думка одеситів

Результати першого туру президентських виборів у Молдові стали певним "холодним душем" не лише для самої країни, а й для більшості світу. Адже, попри європейський вектор, досить багато голосів отримали відверто проросійські кандидати, один з яких і вийшов у другий тур — Александр Стояногло. Через це частина одеситів впевнена, що наступний тур може змінити багато чого, зокрема й ставлення до України в цілому, проте містяни не наважуються сказати, як саме. 

"Думаю, ці вибори щось змінять для нас. Це можливо, якщо зміниться повністю команда, яка керує Молдовою", — вважає Сергій. 

Одесит Сергій. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одесит Сергій. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Схожої думки й Елеонора. Жінка наголошує, що зараз Молдова повністю підтримує нашу країну та має схожу позицію. Але не впевнена, що чинна президентка може перемогти у другому турі, тож ставиться до зміни керівництва у сусідів із певною насторогою. 

"Те керівництво, яке зараз є в Молдові, воно досить лояльно ставиться до України і вони тримають вектор на ЄС. Вони намагаються перейняти ті норми, які є в Європі. До цього ж прагне Україна. А зміна керівництва — це завжди зміна направлення", — додає Елеонора. 

Одеситка Елеонора. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Елеонора. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Вибори в Молдові нічого не змінять

Водночас Ірина впевнена у перемозі Маї Санду і в другому турі виборів. Таким чином жінка каже, що нічого для нас не зміниться. 

"Дуже важко сказати. Нам би зі своєю країною розібратися. А чи зміниться щось? За цими виборами, які пройшли, там Санду має залишитися. Так що для нас буде все так само", — ділиться Ірина.

Одеситка Ірина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Ірина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Про це каже й Христина. Але дівчина додає, що змін не буде навіть у випадку обрання іншого президента.

"Я думаю, що нічого не зміниться. Бо Молдова на нас сильно не впливає. Навіть якщо оберуть когось проросійського, це сильно не вплине", — наголошує Христина. 

Одеситка Христина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Христина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Вибори в інших країнах не дуже впливають на нас — так вважає Валентина. На її думку, таким чином на певний час відвертається увага Заходу до України, що погано впливає на фронт. Вона наголошує, що єдині вибори, за якими слід стежити, — це у США. 

"За Молдову я нічого не скажу, мені здається, змін ніяких не буде. Сподіваємося на Америку хіба що", — підсумовує Валентина. 

Одеситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Валентина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Другий тур президентських виборів у Молдові відбудеться 3 листопада. Але вже зараз багато експертів наголошують на тому, що є велика загроза провокацій з боку РФ та фальсифікацій від країни-агресорки, щоб "проштовхнути" свого кандидата. Так чи інакше, вже зараз зрозуміло, що другий тур буде непростим, але хто поведе Молдову в майбутнє, повинні будуть визначити лише її громадяни. Нам залишається спостерігати за боротьбою кандидатів.

Нагадаємо, ми раніше писали, що РФ хоче здолати кандидатку у президенти Молдови електоральним спамом.

Також ми писали, що раніше львівʼяни розповіли, що для України змінять президентські вибори в Молдові. 

політики Одеса Новини Одеси опитування Молдова Мая Санду вибори

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