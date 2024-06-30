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Взрыв на Одесчине — Россия атакует с Черного моря

30 июня 2024 08:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области раздался взрыв - что известно
Дым от взрыва. Фото иллюстративное: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Взрыв раздался в Одесской области сейчас, 30 июня. Российские захватчики атакуют регион из акватории Черного моря. Вероятно оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер-М".

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Взрыв в Одесской области 30 июня

Мэр города призывает одесситов пройти в укрытие и переждать отбоя опасности.

Взрыв на Одесщине - Россия атакует с Черного моря - фото 2
Сообщения мэра Одессы. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери в войне.

Одесса
Черное море
взрыв
Одесская область
Одесская ОГА
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