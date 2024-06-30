В Одесской области раздался взрыв - что известно

Взрыв на Одесчине — Россия атакует с Черного моря
Взрыв раздался в Одесской области сейчас, 30 июня. Российские захватчики атакуют регион из акватории Черного моря. Вероятно оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер-М".
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Взрыв в Одесской области 30 июня
Мэр города призывает одесситов пройти в укрытие и переждать отбоя опасности.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери в войне.
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