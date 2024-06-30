На Одещині пролунав вибух - що відомо

Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

Вибух пролунав в Одеській області зараз, 30 червня. Російські загарбники атакують регіон з акваторії Чорного моря. Ймовірно окупанти завдали удару ракетою "Іскандер-М".

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Вибух на Одещині 30 червня

Мер міста закликає одеситів пройти в укриття та перечекати до відбою небезпеки.

Повідомлення мера Одеси. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, за останню добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у війні.