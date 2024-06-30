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Вибух на Одещині — Росія атакує з Чорного моря

30 червня 2024 08:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині пролунав вибух - що відомо
Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Вибух пролунав в Одеській області зараз, 30 червня. Російські загарбники атакують регіон з акваторії Чорного моря. Ймовірно окупанти завдали удару ракетою "Іскандер-М". 

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE

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Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Вибух на Одещині 30 червня

Мер міста закликає одеситів пройти в укриття та перечекати до відбою небезпеки. 

Вибух на Одещині — Росія атакує з Чорного моря - фото 2
Повідомлення мера Одеси. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, за останню добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у війні.

Одеса
Чорне море
вибух
Одеська область
Одеська ОДА
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