На Одещині пролунав вибух - що відомо

Вибух на Одещині — Росія атакує з Чорного моря
Вибух пролунав в Одеській області зараз, 30 червня. Російські загарбники атакують регіон з акваторії Чорного моря. Ймовірно окупанти завдали удару ракетою "Іскандер-М".
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Вибух на Одещині 30 червня
Мер міста закликає одеситів пройти в укриття та перечекати до відбою небезпеки.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, за останню добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у війні.
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