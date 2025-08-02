Взрывы раздаются на Одесчине — какая угроза
В Одесской области раздаются мощные взрывы сейчас, в субботу, 2 августа. Россия атакует город Пивденное ударными дронами.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Одесской области
Отметим, что ранее в Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщали о применении россиянами ударных БпЛА. Впоследствии военные сообщили, что дроны движутся в направлении Черноморского или Пивденного.
"БпЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморское/Пивденное", — говорится в сообщении.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Напомним, 1 августа российские оккупанты дронами атаковали Харьков, пострадали гражданские, среди которых 5-месячный младенец. Также мы писали, что Трамп назвал потери РФ в войне с Украиной с начала года.
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