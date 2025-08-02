Дым после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Одесской области раздаются мощные взрывы сейчас, в субботу, 2 августа. Россия атакует город Пивденное ударными дронами.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Сообщение о взрывах. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Отметим, что ранее в Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщали о применении россиянами ударных БпЛА. Впоследствии военные сообщили, что дроны движутся в направлении Черноморского или Пивденного.

"БпЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморское/Пивденное", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, 1 августа российские оккупанты дронами атаковали Харьков, пострадали гражданские, среди которых 5-месячный младенец. Также мы писали, что Трамп назвал потери РФ в войне с Украиной с начала года.