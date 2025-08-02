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Головна Одеса Вибухи лунають на Одещині — яка загроза

Вибухи лунають на Одещині — яка загроза

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 09:21
На Одещині лунають потужні вибухи
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: кадр з відео

На Одещині лунають потужні вибухи зараз, у суботу, 2 серпня. Росія атакує місто Південне ударними дронами.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи на Одещині

Зазначимо, що раніше в Одеській та Миколаївській областях оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про застосування росіянами ударних БпЛА. Згодом військові повідомили, що дрони рухаються у напрямку Чорноморського чи Південного.

"БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Чорноморське/Південне", — йдеться у повідомленні.

Вибухи лунають на Одещині — яка загроза - фото 2
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, 1 серпня російські окупанти дронами атакували Харків, постраждали цивільні, серед яких 5-місячне немовля. Також ми писали, що Трамп назвав втрати РФ у війні з Україною з початку року.

Одеса вибух Одеська область Новини Одеси війна
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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