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Взрывы в Николаевской области: что известно

13 августа 2023 13:45
обновлено: 13:53
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Взрывы в Николаевской области 13 августа
Ракетная атака. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Николаевской области в 13.30 объявили воздушную тревогу. В соцсетях сообщают о мощном взрыве.

Новини.LIVE собрали всю информацию об обстреле Николаевской области13 августа.

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В воздушных силах предупредили о ракетной опасности. Кроме того, в Восточных и южных регионах — угроза использования оккупантами баллистики.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Обновлено 13:50. Отбой воздушной тревоги. Опасность продолжалась около 20 минут. В настоящее время воздушная тревога звучит еще в 5 областях и в Луганской области и в Крыму.

карта проветренных тревог. Фото: скриншот
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Впрочем, ракетоносители все еще находятся в пунктах базирования.

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