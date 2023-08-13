Взрывы в Николаевской области 13 августа

Взрывы в Николаевской области: что известно
13 августа 2023 13:45
обновлено: 13:53
Ракетная атака. Фото: google
В Николаевской области в 13.30 объявили воздушную тревогу. В соцсетях сообщают о мощном взрыве.
Новини.LIVE собрали всю информацию об обстреле Николаевской области13 августа.
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В воздушных силах предупредили о ракетной опасности. Кроме того, в Восточных и южных регионах — угроза использования оккупантами баллистики.
Обновлено 13:50. Отбой воздушной тревоги. Опасность продолжалась около 20 минут. В настоящее время воздушная тревога звучит еще в 5 областях и в Луганской области и в Крыму.
Напомним, в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Впрочем, ракетоносители все еще находятся в пунктах базирования.