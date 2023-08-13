Взрывы в Николаевской области 13 августа

Ракетная атака. Фото: google

В Николаевской области в 13.30 объявили воздушную тревогу. В соцсетях сообщают о мощном взрыве.

Новини.LIVE собрали всю информацию об обстреле Николаевской области13 августа.

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В воздушных силах предупредили о ракетной опасности. Кроме того, в Восточных и южных регионах — угроза использования оккупантами баллистики.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Обновлено 13:50. Отбой воздушной тревоги. Опасность продолжалась около 20 минут. В настоящее время воздушная тревога звучит еще в 5 областях и в Луганской области и в Крыму.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Впрочем, ракетоносители все еще находятся в пунктах базирования.