Вибухи в Миколаївській області 13 серпня

Ракетна атака. Фото: google

В Миколаївській області о 13:30 оголосили повітряну тривогу. В соцмережах повідомляють про потужний вибух.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про обстріл Миколаївщини 13 серпня.

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Обстріл миколаївської області

В Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку. Крім того, в Східних та південних регіонах — загроза використання окупантами балістики.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

В моніторингових каналах повідомили про потужний вибух в області.

Допис в соцмережах про вибух. Фото: скриншот

Оновлено 13:50. Відбій повітряної тривоги. Небезпека тривала близько 20 хвилин. Станом на тепер повітряна тривога лунає ще в 5 областях та в Луганській області й в Криму.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Втім, ракетоносії все ще перебувають у пунктах базування.