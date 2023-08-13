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Вибухи на Миколаївщині: що відомо

13 серпня 2023 13:45
оновлено: 13:53
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Анна Мурадова
Редактор
Вибухи в Миколаївській області 13 серпня
Ракетна атака. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Миколаївській області о 13:30 оголосили повітряну тривогу. В соцмережах повідомляють про потужний вибух. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про обстріл Миколаївщини 13 серпня. 

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В Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку. Крім того, в Східних та південних регіонах — загроза використання окупантами балістики.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

В моніторингових каналах повідомили про потужний вибух в області. 

Допис в соцмережах про вибух. Фото: скриншот

Оновлено 13:50. Відбій повітряної тривоги. Небезпека тривала близько 20 хвилин. Станом на тепер повітряна тривога лунає ще в 5 областях та в Луганській області й в Криму. 

мапа порвітряних тривог. Фото: скриншот
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Втім, ракетоносії все ще перебувають у пунктах базування. 

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