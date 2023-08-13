Вибухи в Миколаївській області 13 серпня

Вибухи на Миколаївщині: що відомо
В Миколаївській області о 13:30 оголосили повітряну тривогу. В соцмережах повідомляють про потужний вибух.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про обстріл Миколаївщини 13 серпня.
Обстріл миколаївської області
В Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку. Крім того, в Східних та південних регіонах — загроза використання окупантами балістики.
В моніторингових каналах повідомили про потужний вибух в області.
Оновлено 13:50. Відбій повітряної тривоги. Небезпека тривала близько 20 хвилин. Станом на тепер повітряна тривога лунає ще в 5 областях та в Луганській області й в Криму.
Нагадаємо, в Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Втім, ракетоносії все ще перебувають у пунктах базування.