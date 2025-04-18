Взрывы в Одесской области вечером 18 апреля — враг запустил цели

Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Одесской области раздавались вечером, 18 апреля. Российские оккупанты осуществили комбинированную атаку.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Одесской области 18 апреля

Первые взрывы в Одесской области прогремели около 21:58. Впоследствии в городе продолжались громкие звуки.

Известно, что оккупанты осуществили комбинированный обстрел крылатыми ракетами и баллистикой.

Пост о взрывах в Одесской области. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростных целях в направлении Одесской области. Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения с юга.

Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 18 апреля российские оккупанты атаковали энергетику Сумской области. В результате обстрела произошли перебои со светом.

А в Харькове возросло количество раненых в результате российской атаки утром. Всего пострадали 113 человек.