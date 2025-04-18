Взрывы в Одесской области вечером 18 апреля — враг запустил цели

Взрывы на Одесчине — оккупанты осуществили комбинированную атаку
Взрывы в Одесской области раздавались вечером, 18 апреля. Российские оккупанты осуществили комбинированную атаку.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Взрывы в Одесской области 18 апреля
Первые взрывы в Одесской области прогремели около 21:58. Впоследствии в городе продолжались громкие звуки.
Известно, что оккупанты осуществили комбинированный обстрел крылатыми ракетами и баллистикой.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростных целях в направлении Одесской области. Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения с юга.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, 18 апреля российские оккупанты атаковали энергетику Сумской области. В результате обстрела произошли перебои со светом.
А в Харькове возросло количество раненых в результате российской атаки утром. Всего пострадали 113 человек.
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