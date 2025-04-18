Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Взрывы на Одесчине — оккупанты осуществили комбинированную атаку arrow

Взрывы на Одесчине — оккупанты осуществили комбинированную атаку

18 апреля 2025 22:13
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Одесской области вечером 18 апреля — враг запустил цели
Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Взрывы в Одесской области раздавались вечером, 18 апреля. Российские оккупанты осуществили комбинированную атаку.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Одесской области 18 апреля

Первые взрывы в Одесской области прогремели около 21:58. Впоследствии в городе продолжались громкие звуки.

Известно, что оккупанты осуществили комбинированный обстрел крылатыми ракетами и баллистикой.

null
Пост о взрывах в Одесской области. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростных целях в направлении Одесской области. Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения с юга.

null
Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 18 квітня
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 18 апреля российские оккупанты атаковали энергетику Сумской области. В результате обстрела произошли перебои со светом.

А в Харькове возросло количество раненых в результате российской атаки утром. Всего пострадали 113 человек.

война взрыв Одесская область обстрелы воздушная тревога
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама