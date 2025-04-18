Вибухи на Одещині ввечері 18 квітня — ворог запустив цілі

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи в Одеській області лунали ввечері, 18 квітня. Російські окупанти здійснили комбіновану атаку.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Вибухи на Одещині 18 квітня

Перші вибухи в Одеській області пролунали близько 21:58. Згодом у місті продовжувалися гучні звуки.

Відомо, що окупанти здійснили комбінований обстріл крилатими ракетами та балістикою.

Допис про вибухи на Одещині. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісні цілі в напрямку Одеської області. Крім того, існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 18 квітня російські окупанти атакували енергетику Сумської області. Внаслідок обстрілу сталися перебої зі світлом.

А у Харкові зросла кількість поранених внаслідок російської атаки зранку. Загалом постраждали 113 людей.