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Взрывы в Одесской области: работает ПВО

9 июня 2023 23:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Одесской области: работает ПВО
Взрывы в Одесской области: работает ПВО
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На части территории Украины ночью, 9 июня, была объявлена воздушная тревога. Также была объявлена воздушная тревога в Одесской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одесской области

Мониторинговые каналы сообщают, что в области слышны взрывы.

23:38:

Информируют о взрывах в Одесской области.

Предварительно работало ПВО.

Также сообщается, что есть угроза применения БпЛА типа "Shahed" с севера и с юга.

Напомним, многочисленные западные медиа предполагают, что Украина наконец-то начала долгожданное контрнаступление, активизировав действия по меньшей мере на трех участках фронта. Ссылаясь на источники среди военных и политических кругах, западные журналисты считают, что наименее удачные действия у украинцев в районе Орехова на Запорожье.

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