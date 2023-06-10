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В Одесі внаслідок атаки ворога пошкоджено житловий будинок

10 червня 2023 00:25
оновлено: 00:24
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Одесі внаслідок атаки ворога пошкоджено житловий будинок
Збитий ворожий дрон. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На частині території України вночі, 9 червня, було оголошено повітряну тривогу. Також була оголошена повітряна тривога на Одещині. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи на Одещині

Моніторингові каналі повідомляють, що в області чути вибухи. 

23:38: 

Інформують про вибухи в Одеській області.

Попередньо, працювало ППО.

Також повідомляється, що є загроза застосування БпЛА типу ,,Shahed" з півночі і з півдня.

23:57:

Повідомляється про повторні вибухи на Одещині.

Місцева влада просить не знімати роботу української ППО.

Ворожа атака дронами

В Одеській міській раді повідомили, що ворог атакує область ударними дронами типу Shahed-136/131.

"Внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів", — йдеться у повідомленні.

Також закликали усіх перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, численні західні медіа припускають, що Україна нарешті розпочала довгоочікуваний контрнаступ, активізувавши дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Посилаючись на джерела серед військових та у політичних колах, західні журналісти вважають, що найменш вдалі дії в українців в районі Оріхова на Запоріжжі. 

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