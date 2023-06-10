В Одесі внаслідок атаки ворога пошкоджено житловий будинок
На частині території України вночі, 9 червня, було оголошено повітряну тривогу. Також була оголошена повітряна тривога на Одещині.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи на Одещині
Моніторингові каналі повідомляють, що в області чути вибухи.
23:38:
Інформують про вибухи в Одеській області.
Попередньо, працювало ППО.
Також повідомляється, що є загроза застосування БпЛА типу ,,Shahed" з півночі і з півдня.
23:57:
Повідомляється про повторні вибухи на Одещині.
Місцева влада просить не знімати роботу української ППО.
Ворожа атака дронами
В Одеській міській раді повідомили, що ворог атакує область ударними дронами типу Shahed-136/131.
"Внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів", — йдеться у повідомленні.
Також закликали усіх перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, численні західні медіа припускають, що Україна нарешті розпочала довгоочікуваний контрнаступ, активізувавши дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Посилаючись на джерела серед військових та у політичних колах, західні журналісти вважають, що найменш вдалі дії в українців в районі Оріхова на Запоріжжі.