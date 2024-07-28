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Взрывы в Одесской области — что известно о ночной атаке

28 июля 2024 09:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Россияне ночью атаковали Одесщине управляемой ракетой
Работа огневой группы ПВО. Фото иллюстративное: ПК "Юг"
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В ночь на 28 июля российские оккупационные войска в очередной раз пытались осуществить обстрел юга нашего государства. Враг направил авиационную ракету в Одесскую область, а также пытался атаковать ударными дронами. Почти все вражеские цели были сбиты.

Об этом в воскресенье утром, 28 июля, сообщил Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

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Статистика сбитых неприятельских целей. Фото: Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук

Ночная атака: что известно

По информации Олещука, враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 с воздушного пространства над акваторией Черного моря и 8 ударными БпЛА "Shahed" из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму. Почти все цели сбиты над Одесской областью.

"Силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил ВС Украины сбиты КАР Х-59 и семь БпЛА "Shahed-131/136", — написал командующий.

Олещук о ночной атаке
Сообщение Николая Олещука. Фото: скриншот

Больше о ситуации с вражескими обстрелами

Напомним, в Генштабе подсчитали, что за минувшие сутки оккупанты сбросили 88 управляемых авиационных бомб (КАБов) и запустили более 500 ударных дронов. Также враг совершил более 3,5 тысячи обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Также мы писали, что воздушная тревога в Украине ночью длилась около пяти часов. Опасность была объявлена практически по всей стране из-за активности тактической авиации России. Также военные обнаружили ракету в Харьковской области.

Добавим, Россия продолжает углублять двусторонние отношения с Ираном и Северной Кореей в обмен на оказание летальной помощи российским военным для использования в Украине. Известно о передаче России артснарядов, "шахедов" и их компонентов.

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