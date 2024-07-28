Росіяни вночі атакували Одещині керованою ракетою

Робота вогневої групи ППО. Фото ілюстративне: ПК "Південь"

У ніч проти 28 липня російські окупаційні війська вкотре намагалися здійснити обстріл півдня нашої держави. Ворог скерував авіаційну ракету на Одещину, а також намагався атакувати ударними дронами. Майже всі ворожі цілі були збиті.

Про це у неділю зранку, 28 липня, повідомив Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

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Статистика збитих ворожих цілей. Фото: Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук

Нічна атака: що відомо

За інформацією Олещука, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 8-ма ударними БпЛА "Shahed" із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Майже всі цілі збито над Одещиною.

"Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗС України збито КАР Х-59 та сім БпЛА "Shahed-131/136", — написав командувач.

Допис Миколи Олещука. Фото: скриншот

Більше про ситуацію з ворожими обстрілами

Нагадаємо, у Генштабі підрахували, що за минулу добу окупанти скинули 88 керованих авіаційних бомб (КАБів) та запустили понад 500 ударних дронів. Також ворог здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Також ми писали, що повітряна тривога в Україні вночі тривала близько п'яти годин. Небезпека була оголошена майже по всій країні через активність тактичної авіації Росії. Також військові виявили ракету в Харківській області.

Додамо, Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном та Північною Кореєю в обмін на надання летальної допомоги російським військовим для використання в Україні. Відомо про передачу Росії артснарядів, "шахедів" та їхніх компонентів.