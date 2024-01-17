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Взрывы в Одессе – враг запустил ракету

17 января 2024 06:46
обновлено: 07:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторні вибухи в Одесі зараз 17 січня — ворог запустив ракету
Дым после взрыва в городе с утра. Иллюстративное фото: Суспільне Волинь
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе сейчас, 17 января, прогремели около 06:45. Есть информация о пусках ракет в сторону области.

Об этом сообщают местные соцсети.

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По данным местных пабликов, в Одессе раздались взрывы.

Перед этим воздушные силы предупреждали о ракете, выпущенной врагом в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области.

Таким образом, на юге сосредоточилась воздушная тревога.

Новость дополняется...

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