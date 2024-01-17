Повторні вибухи в Одесі зараз 17 січня — ворог запустив ракету

Взрывы в Одессе – враг запустил ракету
17 января 2024 06:46
обновлено: 07:12
Дым после взрыва в городе с утра. Иллюстративное фото: Суспільне Волинь
Взрывы в Одессе сейчас, 17 января, прогремели около 06:45. Есть информация о пусках ракет в сторону области.
Об этом сообщают местные соцсети.
Читайте также:
По данным местных пабликов, в Одессе раздались взрывы.
Перед этим воздушные силы предупреждали о ракете, выпущенной врагом в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области.
Таким образом, на юге сосредоточилась воздушная тревога.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!