Повторні вибухи в Одесі зараз 17 січня — ворог запустив ракету

Вибухи в Одесі — ворог запустив ракету
17 січня 2024 06:46
оновлено: 07:17
Дим після вибуху в місті зранку. Ілюстративне фото: Суспільне Волинь
Вибухи в Одесі зараз, 17 січня, пролунали близько 06:45. Є інформація про пуски ракет в бік області.
Про це повідомляють місцеві соцмережі.
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За даними місцевих пабліків, в Одесі пролунали вибухи.
Перед цим Повітряні сили попереджали про ракету, випущену ворогом в бік Білгород-Дністровського району Одеської області.
Таким чином на півдні зосередилася повітряна тривога.
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