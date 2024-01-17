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Вибухи в Одесі — ворог запустив ракету

17 січня 2024 06:46
оновлено: 07:17
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Інна Буряк
редактор
Повторні вибухи в Одесі зараз 17 січня — ворог запустив ракету
Дим після вибуху в місті зранку. Ілюстративне фото: Суспільне Волинь
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одесі зараз, 17 січня, пролунали близько 06:45. Є інформація про пуски ракет в бік області. 

Про це повідомляють місцеві соцмережі.

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За даними місцевих пабліків, в Одесі пролунали вибухи.

Перед цим Повітряні сили попереджали про ракету, випущену ворогом в бік Білгород-Дністровського району Одеської області.

Таким чином на півдні зосередилася повітряна тривога.

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