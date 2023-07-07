Взрывы в Одесской области: атака беспилотников
Ночью, 7 июля, в Одесской области раздаются мощные взрывы. Также в Украине в ряде областей до сих пор продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Одесской области ночью 7 июля
Сообщается о взрывах в регионе. По предварительным данным, в области работает ПВО.
Воздушные Силы Украины предупреждали о трех пусках "шахедов".
Воздушная тревога в Украине ночью 7 июля
Пока карта воздушных тревог в Украине выглядит так:
01:08:
Мониторинговые каналы предупреждают, что в Одесскую область направляются еще "шахеды".
Напомним, во Львове объявили траур по погибшим в результате ночной российской атаки. Траур будет длиться два дня.
Во Львове минувшей ночью, 6 июля, прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги в Украине. РФ атаковала областной центр ракетами "Калибр", попавшими в жилую многоэтажку. Силы противовоздушной обороны сбили 7 из 10 вражеских ракет.