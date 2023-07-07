Взрывы в Украине. Фото: REUTERS

Ночью, 7 июля, в Одесской области раздаются мощные взрывы. Также в Украине в ряде областей до сих пор продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одесской области ночью 7 июля

Сообщается о взрывах в регионе. По предварительным данным, в области работает ПВО.

Воздушные Силы Украины предупреждали о трех пусках "шахедов".

Воздушная тревога в Украине ночью 7 июля

Пока карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

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Мониторинговые каналы предупреждают, что в Одесскую область направляются еще "шахеды".

Напомним, во Львове объявили траур по погибшим в результате ночной российской атаки. Траур будет длиться два дня.

Во Львове минувшей ночью, 6 июля, прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги в Украине. РФ атаковала областной центр ракетами "Калибр", попавшими в жилую многоэтажку. Силы противовоздушной обороны сбили 7 из 10 вражеских ракет.