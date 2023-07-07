Вибухи в Україні. Фото: REUTERS

Вночі, 7 липня, в Одеській області лунають потужні вибухи. Також в Українці у низці областей досі триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одеській області вночі 7 липня

Повідомляється про вибухи в регіоні. За попередніми даними, в області працює ППО.

Повітряні Сили України попереджали про три пуски "шахедів".

Повітряна тривога в Україні вночі 7 липня

Наразі мапа повітряних тривог в Україні виглядає так:

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Моніторингові канали попереджають, що до Одеської області прямують ще "шахеди".

Нагадаємо, у Львові оголосили жалобу за загиблими внаслідок нічної російської атаки. Жалоба триватиме два дні.

У Львові минулої ночі, 6 липня, пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги в Україні. РФ атакувала обласний центр ракетами "Калібр", які поцілили у житлову багатоповерхівку. Сили протиповітряної оборони збили 7 із 10 ворожих ракет.