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Взрывы в Одесской области: обстрел БпЛА

8 сентября 2023 01:01
обновлено: 01:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Одесской области: обстрел БпЛА
Дым поднимается после взрыва ночью. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Оккупанты снова прибегают к обстрелам в Одесской области сегодня, 8 сентября. Так, как только прогремели взрывы в регионе, который уже длительное время под атакой РФ.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:03. В Одесской области работает ПВО.

Обновлено 01:05. Воздушная тревога уже около двух часов продолжается в Одесской области. Пока там есть опасность удара БпЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня 8 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:08. Глава Одесской ОВА Олег Кипер предупреждает жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов об опасности и просит перейти в укрытие. Также он призывает не снимать ПВО.

Сообщение главы Одесской ОВА Олега Кипера
Источник: t.me/odeskaODA

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