Взрывы в Одесской области: обстрел БпЛА

Дым поднимается после взрыва ночью. Фото: google.com

Оккупанты снова прибегают к обстрелам в Одесской области сегодня, 8 сентября. Так, как только прогремели взрывы в регионе, который уже длительное время под атакой РФ.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:08. Глава Одесской ОВА Олег Кипер предупреждает жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов об опасности и просит перейти в укрытие. Также он призывает не снимать ПВО.

Источник: t.me/odeskaODA

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