Вибухи в Одеській області: обстріл БпЛА
Окупанти знову вдаються до обстрілів в Одеській області сьогодні, 8 вересня. Так, щойно пролунали вибухи в регіоні, який вже тривалий час під атакою РФ.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 01:03. В Одеській області працює ППО.
Оновлено 01:05. Повітряна тривога вже близько двох годин триває в Одеській області. Наразі там є небезпека удару БпЛА.
Оновлено 01:08. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер попереджає мешканців Білгород-Дністровського та Одеського районів про небезпеку та просить перейти в укриття. Також він закликає не знімати роботу ППО.
Оновлено 01:10. "Груп ударних БпЛА наближається до Одеси", — попереджають Повітряні сили.
Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" також повідомляє про наліт БпЛА в бік Затоки-Чорноморська. Також попереджає, що можуть бути вибухи.
Оновлюється...