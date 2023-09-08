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Вибухи в Одеській області: обстріл БпЛА

8 вересня 2023 01:01
оновлено: 01:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Одеській області: обстріл БпЛА
Дим підіймається після вибуху вночі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Окупанти знову вдаються до обстрілів в Одеській області сьогодні, 8 вересня. Так, щойно пролунали вибухи в регіоні, який вже тривалий час під атакою РФ.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:03. В Одеській області працює ППО.

Оновлено 01:05. Повітряна тривога вже близько двох годин триває в Одеській області. Наразі там є небезпека удару БпЛА.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні 8 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:08. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер попереджає мешканців Білгород-Дністровського та Одеського районів про небезпеку та просить перейти в укриття. Також він закликає не знімати роботу ППО.

Повідомлення очільника Одеської ОВА Олега Кіпера
Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 01:10. "Груп ударних БпЛА наближається до Одеси", — попереджають Повітряні сили.

Повітряні сили попереджають про наближення БпЛА до Одеси
Джерело: t.me/kpszsu

Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" також повідомляє про наліт БпЛА в бік Затоки-Чорноморська. Також попереджає, що можуть бути вибухи.

Попередження про наліт БпЛА в бік Затоки-Чорноморська
Джерело: t.me/vanek_nikolaev 

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