Вибухи в Одеській області: обстріл БпЛА

Дим підіймається після вибуху вночі. Фото: google.com

Окупанти знову вдаються до обстрілів в Одеській області сьогодні, 8 вересня. Так, щойно пролунали вибухи в регіоні, який вже тривалий час під атакою РФ.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Джерело: t.me/odeskaODA

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Джерело: t.me/kpszsu

Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" також повідомляє про наліт БпЛА в бік Затоки-Чорноморська. Також попереджає, що можуть бути вибухи.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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